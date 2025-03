Ce que Talon pense faire après son départ en 2026

Plus de doute sur le départ de Patrice Talon après l’élection d’un nouveau président de la République en 2026. Le chef de l’Etat a rappelé son engagement à quitter le pouvoir d’Etat au Bénin après ses deux mandats constitutionnels. C’était à l’occasion d’un entretien exclusif accordé à Jeune Afrique en février dernier.

Patrice Talon répond une fois encore à la question du troisième mandat qui agite l’opinion ces derniers temps au Bénin. Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, il a réitéré son engagement à s’en tenir à ses deux mandats constitutionnels. Se représenter à une élection présidentielle traduirait d’après lui, un manque de respect pour les institutions. Il a rappelé avoir renforcé la Constitution du Bénin pour limiter le nombre de mandats à deux. « J’ai moi-même renforcé la Constitution pour stipuler que nul ne pourra exercer plus de deux mandats dans sa vie, et je serai le premier à la violer ? Une énième fois, je vous le redis : non, je ne serai pas candidat », a martelé le président de la République.

A la question de savoir ce qu’il fera après l’investiture de son successeur, Patrice Talon dit sortir, se promener dans les rues, aller au marché faire ses courses, aller au cinéma, sur la plage, et jouer à la pétanque. « Tout cela me manque », a confié le chef de l’Etat « pressé » d’être un consommateur des progrès de son pays, et témoin des réalisations de son successeur qui, souhaite-t-il, fera mieux que lui.

F. A. A.

14 mars 2025 par ,