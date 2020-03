Ce qu’il faut savoir du cordon sanitaire

Le Directeur de cabinet du ministère de la santé a parlé des mesures sanitaires prises par le gouvernement béninois ce mercredi 25 mars 2020 sur l’émission "Actu Matin" de Canal 3 Bénin. Pétas Akogbeto a expliqué la notion de "cordon sanitaire" et les implications de cette mesure.

Le gouvernement béninois a identifié 8 communes qui sont les plus exposées à la pandémie du Covid-19. Il s’agit de Cotonou, Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Sèmè-Podji, Porto-Novo Akpro-Missérété et Adjarra.

Selon les explications de Dr Pétas Akogbeto, Directeur de cabinet du ministère de la santé, ‹‹ le cordon sanitaire est un espace qu’on définit et dans lequel on essaie de limiter les mouvements entre l’espace délimité et le reste des parties qui entourent l’espace››. Il s’agit tout simplement d’une limitation des mouvements au stricte minimum. Dans les 8 communes concernées poursuit-il, il y aura des contrôles et une limitation des mouvements des populations au stricte nécessaire. Les forces de sécurité veilleront à l’application de cette mesure qui a pour but de mieux contrôler la propagation de la maladie.

‹‹ (...) la plupart de ces 8 communes ont soit des cas confirmés ou des sujets contacts. Si le gouvernement ne prend pas ces mesures, avec les mouvements des populations, on peut assister à ce qu’un nouveau cas quitte Cotonou pour Abomey ou au Nord. Ce qui va rendre la situation difficile (...), explique le directeur de cabinet du ministère de la santé.

Il ajoute que ‹‹ ceux qui doivent aller au service, ils vont y aller››.

Un dispositif de filtration à partir d’Allada

A en croire Dr Pétas Akogbeto ‹‹ le gouvernement est entrain de réfléchir sur les mesures à prendre pour pouvoir voir dans quelle manière certains fonctionnaires peuvent travailler à domicile ››.

‹‹ A partir d’Allada, il y aura un dispositif de filtration qui va permettre de voir un peu les mouvements entre le cordon sanitaire et le reste des autres villes ››, a-t-il précisé.

Le cordon sanitaire autour de ces 8 villes sera établi dès le lundi 30 mars 2020 à 00h.

A.A.A

25 mars 2020 par