« Ce match sans public, c’est dommage ! »

Le Bénin est en déplacement au Rwanda pour le match de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023 prévu pour ce mercredi. Gernot Rohr, le sélectionneur des Guépards du Bénin était en conférence de presse d’avant-match ce mardi.

L’entraîneur béninois s’est d’abord prononcé sur la programmation polémique de la rencontre. « On a préparé ce match avec déjà un peu d’incertitude parce qu’on ne savait pas trop si le match se jouait à Cotonou comme la Confédération Africaine de Football l’avait décidé dans un premier courrier de ne pas jouer à Huye comme les installations là-bas n’étaient pas homologuées. Trois jours après, on reçoit un autre courrier qui nous disait que le match aurait lieu finalement au Rwanda », s’est plaint l’ancien sélectionneur du Nigéria.

Rohr a par la suite abordé le sujet de match à huis clos. « Le problème est que nous jouons sans public et ça nous renvoie dans une période triste de COVID où on jouait des matchs sans public. On pensait que cette période était passée. C’est dommage de priver des gens d’assister à un tel match de football qui est très important pour les deux équipes », a-t-il regretté.

Et pour finir, Gernot Rohr affirme que ses Guépards ne sont pas habitués à jouer sur du synthétique.

« Il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà joué sur les synthétiques, mais la plupart de mes joueurs ne sont pas habitués à ce genre de surface. Nous avons en Europe de bonnes pelouses, on ne joue pas sur des synthétiques. On regrette mais la CAF a décidé de jouer ce match ici et on doit s’exécuter. On va essayer de s’adapter à cette surface », a déclaré Gernot Rohr.

J.S

29 mars 2023 par ,