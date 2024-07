Casablanca a récemment accueilli le festival « Nostalgia Lovers », un événement unique organisé par Parthenon Holding, qui a attiré des milliers de personnes du 4 au 6 juillet 2024 au prestigieux Vélodrome de Casablanca.

Avec une programmation impressionnante comprenant des artistes emblématiques comme Black Box, DR Alban, 2 Unlimited, et bien d’autres, le festival a réussi à recréer l’effervescence des années 80 et 90. Le public a pu profiter de performances énergétiques et de remix envoûtants de DJ renommés, ainsi que d’une variété d’activités et d’animations culturelles.

La scène culturelle marocaine a bien été révolutionnée avec le Nostalgia Lovers qui a offert une expérience sans précédent. Ce n’est pas seulement un événement musical, c’est une invitation à voyager dans le temps.

Le festival a également mis en place des décors thématiques et des animations dédiées, offrant aux participants une immersion totale dans l’atmosphère unique des années 80 et 90.

Les trois jours de festivités ont été marqués par une ambiance électrique, où les festivaliers, vêtus de tenues rétro, ont dansé et chanté sur les rythmes emblématiques des décennies passées. Les stands de nourriture, les expositions d’objets vintage, et les flash mobs ont ajouté une dimension interactive et ludique à l’événement.

Fort de ce succès, Parthenon Holding envisage de rendre le Nostalgia Lovers Festival un rendez-vous annuel, avec des éditions futures potentiellement étendues à d’autres villes marocaines. L’objectif est de continuer à célébrer la richesse culturelle des années 80 et 90, tout en introduisant de nouvelles surprises pour chaque édition.

