Carlos BOSSOUVI reçoit les félicitations de l’African Triathlon

Le président de la fédération africaine de triathlon félicite le nouveau président de la Fédération béninoise de triathlon (FEBETRI). C’est à travers une correspondance en date du 09 mai 2022 que Ahmed NASSER a adressé ses félicitations à Carlos BOSSOUVI élu au terme de l’assemblée générale du 07 mai dernier.



Carlos BOSSOUVI reçoit les félicitations des fédérations étrangères de triathlon. La toute première provient de l’instance africaine de triathlon, et juste après son élection. « Je voudrais saisir cette occasion pour adresser les salutations les plus sincères et les plus chaleureuses au nom de moi-même en tant que président de l’African Triathlon, des membres du Conseil d’administration et de tout le personnel », a écrit Ahmed NASSER.

A travers cette note, le président de l’African Triathlon félicite le comité exécutif nouvellement élu pour sa « victoire bien méritée », qui a gagné la confiance des membres de la famille du triathlon du Bénin. Il souhaite bonne chance à la nouvelle équipe de triathlon du Bénin dans sa mission de promotion et de développer de ce sport, en élevant ses normes, grâce à des athlètes bien entraînés et forts qui concourront au niveau international au cours des prochaines années.

Profitant de l’occasion, Ahmed NASSER a invité le président de la FEBETRI avec un athlète (catégorie Elite ou junior) à titre personnel à la prochaine Coupe d’Afrique de triathlon à Sharm El Cheikh qui se tient du 26 au 29 mai 2022.

F. A. A.

25 mai 2022 par