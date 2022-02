Cardinal Philippe Ouédraogo satisfait de sa visite à Dubaï

Le chef de l’Église catholique en Afrique, Son Éminence le Cardinal Philippe Ouédraogo, a conclu sa visite officielle de trois jours à l’Expo 2020 de Dubaï.

En tant que Président du Symposium des Conférences Episcopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM) (www.SECAM.org), S.E. Cardinal Philippe Ouédraogo est le plus haut représentant de l’Eglise catholique romaine en Afrique.

À l’Expo 2020 de Dubaï, le Cardinal Ouédraogo a visité le pavillon de l’Union Africaine et les pavillons de l’Afrique du Sud, du Burkina Faso et du Sénégal. Il a également visité le pavillon du Saint-Siège.

Veuillez trouver ci-dessous une déclaration de Son Eminence le Cardinal Philippe Ouédraogo, Président du Symposium des Conférences Episcopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM)

« Partout où vont les chrétiens, leurs pasteurs doivent y être aussi. C’est donc un devoir et un honneur pour nous, pasteurs de l’Église de Jésus-Christ, de nous rendre à l’Expo Dubaï, dont le thème "Connecter les esprits, construire l’avenir" s’inscrit parfaitement dans les réflexions du processus synodal initié par le pape François pour l’église universelle.

Lors de notre visite à Dubaï, nous n’avions rien à vendre ou à acheter. C’était une rencontre où on donne et où on reçoit. Une rencontre de dialogue et de fraternité. C’est donc avec enthousiasme, gratitude et espoir que nous avons entrepris ce voyage à Dubaï comme un pèlerinage.

Cette visite, remplie de rencontres enrichissantes, nous a permis de remercier et d’encourager la Commission de l’Union Africaine pour tous ses efforts visant à soigner et à protéger l’image et l’imaginaire de l’Afrique. Un imaginaire blessé et malade d’un continent meurtri où certaines multinationales viennent exploiter les ressources et les richesses, le plus souvent au détriment des populations qui croupissent sous le poids de la misère.

Même si l’Eglise catholique œuvre pour le bonheur éternel, nous nous trouvons souvent en première ligne pour affronter et relever de nombreux défis sociaux, tels que : l’éducation, la santé, la protection de l’environnement, les droits humains fondamentaux, l’engagement envers les plus pauvres, la réconciliation, la justice, la paix...

Daigne la bienheureuse Vierge Marie Notre Dame d’Afrique et Saint Joseph protecteur de l’Église universelle intercéder pour l’Église Famille de Dieu en Afrique et Madagascar et pour le monde entier que Dieu aime. »

A propos du Symposium des Conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM)

Le Symposium des Conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM) (www.SECAM.org) est né de la volonté des évêques africains lors du Concile Vatican II (1962-1965), ils voulaient établir un forum pour parler d’une seule voix sur les questions relatives à l’Église en Afrique et Madagascar. Le SCEAM est donc la structure épiscopale, continentale de l’Église famille de Dieu en Afrique qui compte 505 diocèses regroupé en 38 conférences épiscopales nationales ou interterritoriales et compte près de 250 millions de fidèles catholiques.

Le lancement du SCEAM a été fait le 31 juillet 1969 lors de la visite de Sa Sainteté le Pape Paul VI à Kampala (Ouganda). Le siège / secrétariat du SCEAM est à Accra, (Ghana) et un bureau spécifique est établi à Nairobi (Kenya) pour la traduction de la bible en langue africaine et sa diffusion en Afrique et Madagascar. En outre le SCEAM est observateur auprès de l’Union Africaine et est représenté par le cardinal archevêque d’Addis Abeba (Éthiopie). À l’occasion du 50ème anniversaire du SCEAM (juillet 1969- juillet 2019) une exhortation pastorale intitulé Document de Kampala a été promulgué par les pasteurs d’Afrique à l’adresse du Peuple de Dieu et des hommes et femmes de bonnes volonté.

Après la célébration de ce jubilé d’or du SCEAM un nouveau chapitre s’ouvre pour l’Église Famille de Dieu en Afrique. Une « Afrique nouvelle », davantage centrée sur Dieu dont les membres deviennent Sel de la terre et Lumière du monde (Mt 5, 13-14 ; KD N° 22, 133) pour accompagner les espoirs et les angoisses des peuples et orienter vers Jésus Christ le Véritable Libérateur de l’humanité.

Source : SECAM

