Calendrier des équipes de vaccination dans les ministères

Des équipes de vaccination anti Covid-19 passeront dans les ministères du jeudi 28 octobre au vendredi 05 novembre 2021.

Calendrier de passage des équipes de vaccination

N° DATE PASSAGE MINISTERE

1- 28/01/2021 : Ministère du Travail et de la Fonction Publique

2 -28/10/2021 : Ministère de la Décentralisation

3 -28/10/2021 : Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique

4 -29/10/2021 : Ministère de l’Eau et des Mines

5 -29/10/2021 : Ministère du Développement et de la coordination de l’action gouvernementale

6 - 29/10/2021 : Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts

7 - 02/11/2021 : Ministère de l’Industrie et du Commerce

8 - 02/11/2021 : Ministère du Numérique et de la Digitalisation

9 - 02/11/2021 : Ministère des Infrastructures et des Transports

10 - 03/11/2021 : Ministère des Enseignements Maternel et Primaire

11 - 03/11/2021 : Ministère des Petites et Moyennes Entreprises

12 - 03/11/2021 : Ministère de l’Enseignent Secondaire

13 - 04/11/2021 : Ministère de l’Energie

14- 04/11/2021 : Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération

15 - 04/11/2021 : Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

16 - 04/11/2021 : Ministère de l’Economie et des Finances

17 - 05/11/2021 : Ministère de la Justice et de la Législation

18 - 05/11/2021 : Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable

19 - 05/11/2021 : Ministère des Sports

20 - 05/11/2021 : Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance

21 - 08/11/2021 : Ministère de la Défense Nationale

22 - 08/11/2021 : Ministère de l’Enseignement Supérieur

