Cabo Verde réitère sa "position constante" en soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

La République de Cabo Verde vient de réitérer sa "position constante" en soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, dont le Sahara marocain. Cette position de Paia a été réaffirmée, lors d’un point de presse, tenue ce jour 25 février 2025, à Rabat, entre le chef de la diplomatie du Maroc Nasser Bourita et le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l’Intégration régionale de la République de Cabo Verde, José Filomeno de Carvalho Dias Monteiro.

Lors du point de presse, tenue ce mardi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration régionale de la République de Cabo Verde, José Filomeno de Carvalho Dias Monteiro, a réitéré la position constante de son pays en soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

Dans la déclaration faite à l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, M. Dias Monteiro n’a pas manqué de réaffirmer le plein soutien de son pays au plan d’autonomie présenté par le Royaume en 2007, en le considérant comme la seule solution crédible et réaliste pour résoudre ce différend régional.

M. Dias Monteiro a salué les efforts des Nations Unies en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend régional autour du Sahara marocain.

Cette position des autorités de Praia s’inscrit dans le cadre de la dynamique internationale impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du plan d’autonomie et de la souveraineté du Royaume sur son Sahara.

Le ministre des Affaires étrangères du Maroc a remercié son homologue de Cabo Verde pour le soutien constant et ferme de son pays frère à la marocanité du Sahara. M. Bourita s’est félicité de l’ouverture d’un Consulat général de la République de Cabo Verde à Dakhla, en août 2022.

