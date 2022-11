COMMUNIQUE DE PRESSE

Visite conjointe des directeurs généraux de l’Agence Française de Développement, d’Enabel et de Luxdev, et de la directrice générale adjointe d’Expertise France

Cette visite permet de réaffirmer l’engagement européen, à travers la Team Europe, en faveur de la croissance durable du Bénin, à travers la signature d’accords et conventions, ainsi que la rencontre des partenaires béninois avec lesquels le groupe AFD, Enabel et LuxDev et l’UE collaborent dans des secteurs stratégiques identifiés comme prioritaires dans la coopération entre le Bénin et l’Europe, tels que la croissance durable, à travers notamment des investissements stratégiques dans la formation professionnelle, la santé publique, la culture et le patrimoine, et l’agriculture, les énergies renouvelables ou le secteur portuaire.

