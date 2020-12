Boni Yayi a commis une grande erreur politique (S. Djimba)

L’ancien ministre d’Etat chargé de l’enseignement secondaire de Boni Yayi s’est prononcé, jeudi 3 décembre 2020 sur Actu Matin, sur la démission de Boni Yayi des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE). Selon Alassane Soumanou Djimba,

Thomas Boni Yayi ne devrait pas se retirer du parti.

« Je peux reprocher à notre leader, le Président Boni Yayi d’avoir quitté le parti qu’il a créé. Moi je pense que c’est une grande erreur politique, une erreur d’appréciation politique », a fulminé Alassane Soumanou Djimba.

« Après avoir géré le pouvoir pendant 10 ans, c’était un scandale pour moi de voir les FCBE disparaître comme certains rassemblements. On a de la peine de voir de son vivant plusieurs années de sacrifices partir en fumée », a déploré l’ex ministre.

M. Djimba reproche également à son mentor le choix du candidat du parti FCBE à l’élection présidentielle de 2016. « Nous n’avons rien à reprocher à Yayi Boni sinon qu’il nous a interdit son héritage politique. A l’époque, il a dit que je peux le remplacer. Pareil pour Idrissou Bako et Jean-Michel Abimbola. Mais d’où vient Zinsou ? Après la présidentielle de 2016, on ne voit pas Zinsou. Yayi même démissionne », se plaint Alassane Soumanou Djimba.

