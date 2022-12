Bolloré Africa Logistics vendu à MSC (Officiel )

Le groupe MSC a le plaisir de confirmer que sa filiale en propriété exclusive SAS Shipping Agencies Services a finalisé l’acquisition de Bolloré Africa Logistics. La transaction a été approuvée par toutes les autorités réglementaires compétentes.

L’acquisition par MSC de Bolloré Africa Logistics SAS et de ses filiales (« Bolloré Africa Logistics Group ») souligne l’engagement à long terme de MSC à investir dans les chaînes d’approvisionnement et les infrastructures africaines, répondant aux besoins des clients des deux entreprises.

MSC réitère qu’elle exercera les activités de Bolloré Africa Logistics Group en tant qu’entité autonome avec son portefeuille de partenaires diversifiés, sous une nouvelle marque qui sera dévoilée en 2023. Philippe Labonne gardera son rôle à la tête de l’entreprise en tant que Président de Bolloré Africa Logistics.

MSC a l’intention de continuer à améliorer la connectivité du continent avec le reste du monde et de permettre le commerce en Afrique dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Fort de la solidité financière et de l’expertise opérationnelle du Groupe MSC, Bolloré Africa Logistics sera en mesure de respecter l’ensemble de ses engagements vis-à-vis des gouvernements, notamment ceux concernant les concessions portuaires.

Le Group President MSC, Diego Aponte, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir plus de 21 000 nouveaux collaborateurs dans la famille MSC grâce à notre acquisition de Bolloré Africa Logistics. Je tiens à remercier la famille Bolloré, et Cyrille en particulier, d’avoir mené la transaction de manière fluide et efficace et je les félicite d’avoir créé une entreprise aussi bien établie. L’accord renforcera les liens de longue date de MSC avec l’Afrique et renforcera notre engagement envers la croissance économique du continent, y compris les investissements dans les navires, les chantiers navals, les terminaux à conteneurs, les solutions logistiques, les installations de stockage, les réseaux routiers et ferroviaires qui soutiendront et amélioreront le commerce sur le continent africain et avec le reste du monde. Notre stratégie reste ancrée dans nos valeurs et dans notre vision à long terme qui protège plus de 150 000 employés dans 155 pays à travers le monde. »

A propos de MSC

MSC Mediterranean Shipping Company, dont le siège social est à Genève, en Suisse, est un leader mondial du transport et de la logistique, détenu par des particuliers et fondé en 1970 par Gianluigi Aponte. MSC est l’une des principales compagnies de transport maritime par conteneurs au monde. Elle possède 675 bureaux dans 155 pays et emploie plus de 150 000 personnes. Avec un accès à un réseau intégré de transport routier, ferroviaire et maritime qui s’étend à travers le monde, la société est fière de fournir un service mondial avec des connaissances locales. La compagnie maritime MSC navigue sur plus de 260 routes commerciales et fait escale dans plus de 520 ports.

