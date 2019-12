Bio Tchané évoque les réalisations du PAG dans les secteurs prioritaires

Dans le cadre du financement du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG), plus de 5 000 milliards de FCFA ont été mobilisés à travers différentes composantes et plusieurs projets ont été réalisés dans les secteurs prioritaires. C’est ce qu’a déclaré le ministre d’Etat, chargé du Plan et du Développement ce mardi 24 décembre 2019 lors d’une émission sur la Télévision nationale (ORTB). Passant par l’agriculture, l’énergie, le tourisme, l’économie numérique, des progrès ont été enregistrés et des mesures sociales ont été mises en place.

Selon Abdoulaye Bio Tchané, le gouvernement a choisi 04 secteurs prioritaires tels que : l’agriculture, le Tourisme, l’économie numérique et l’économie du savoir.

Dans le secteur de l’agriculture, il s’agit de 04 filières : le maïs, le riz l’ananas et l’anacarde. Aujourd’hui, le Bénin est le premier producteur de coton de l’Afrique de l’Ouest avec près de 700 000 tonnes. « C’est plus de 100 milliards FCFA tous les ans dans les mains des producteurs. Plus de 20 milliards FCFA dans les mains des transporteurs chaque année », précise le ministre. Bio Tchané souligne aussi que le Bénin est le deuxième producteur de céréales dans l’UEMOA. Autant de ressources qui « sont dans les mains des producteurs et de tous ceux qui vivent de ces filières ».

Concernant l’amélioration du cadre de vie depuis trois ans, il y a le projet Asphaltage, la gestion des déchets avec le programme du Grand Nokoué lancé récemment. A cela s’ajoutent, la gestion des déchets sur les plages et le projet de construction des 20.000 logements sociaux en cours.

L’espoir renaît pour le pays

Le gouvernement béninois a également fait un grand pas dans l’autonomisation énergétique. « Quand nous sommes arrivés en 2016, ce que nous consommons en énergie était couvert à plus de 95% par les importations : le Nigéria, le Ghana etc (...). Aujourd’hui, nous couvrons déjà plus de la moitié de notre consommation en électricité.(...) L’année prochaine, en 2020, nous pourrons couvrir l’essentiel de notre consommation en électricité. Voilà un domaine où nous aurons réussi et même dépasser nos objectifs initiaux », annonce-t-il.

S’agissant du programme d’accès à l’eau potable, des efforts ont été faits. « Depuis 2016, nous avons donné de l’eau à près de 900 000 personnes surtout dans les villes. C’est Glazoué, c’est Savalou, c’est Parakou, c’est Tchaourou. (...). D’ici l’année prochaine, on en donnera à plus de 1,5 million de personnes. A l’horizon 2021, c’est à plus de 2 millions de Béninois que nous donnerons de l’eau potable dans les villes. Dans les villages, les efforts seront encore plus substantiels », indique l’invité de l’ORTB.

D’après Abdoulaye Bio Tchané, près de 150 milliards FCFA d’investissements directs étrangers ont été enregistrés pour 2019 alors que l’année dernière, c’était autour de 130 milliards FCFA.

Dans le secteur de l’économie numérique, le gouvernement a investi dans la fibre optique, des réformes ont été faites notamment l’adoption du Code du numérique.

Le niveau d’infrastructures s’est beaucoup amélioré par rapport à 2016 ce qui conduit à l’installation d’investisseurs privés au Bénin.

A cela s’ajoute la finalisation prochaine de la Télévision Numérique Terrestre.

Au niveau du Tourisme, plusieurs projets ont été aussi réalisés.

Bio Tchané a aussi mis l’accent sur les programmes et mesures sociales. Les cantines scolaires, « quand nous sommes arrivés, c’était un milliards FCFA par an ». A la demande du président Patrice Talon, les ressources sont passées à 7 milliards FCFA.

« Avec 7 milliards, nous avons pu donner à manger à 03 enfants sur 10 dans les écoles », mentionne le ministre d’Etat.

Après, ce ratio a été porté à un niveau plus élevé. « Nous sommes aujourd’hui à 51 enfants sur 100 qui mangent à l’école. (...) C’est de meilleures fréquentations et de meilleurs résultats pour les écoles à cantines scolaires », informe-t-il.

Le social sous la Rupture, c’est aussi la mise en œuvre du programme ARCH dont la phase pilote a commencé à Abomey-Calavi, Dassa-Zoumè, Djougou, Corpago etc. En 2020, le projet sera généralisé dans tout le pays.

Par ailleurs, Bio Tchané cite les mesures prises pour améliorer la qualité de l’enseignement dans le primaire et le secondaire et l’augmentation des bourses dans les universités.

Sur les perspectives du PAG en 2021, le ministre d’État annonce que tous les programmes qui ont commencé vont être bouclés. « Nous allons les traduire dans le vécu. (...) Nous allons poursuivre avec les chantiers routiers », déclare-t-il. Le ministre du plan annonce la construction dès l’année prochaine de la route cotonnière entre Djougou et Banikoara dont le programme sera lancé début janvier.

Pour le ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement, « nous avons besoin de rester optimistes pour notre pays ». Il a profité de cette occasion pour souhaiter une bonne année 2020 à tous les citoyens.

Akpédjé AYOSSO

25 décembre 2019