Biden accueillera l’année prochaine le sommet américano-africain (Maison Blanche)

Le président américain Joe Biden organisera un sommet américano-africain l’année prochaine, indiqué vendredi le service de presse Maison Blanche.

Selon le communiqué, "le président Biden convoquera les dirigeants africains pour un deuxième sommet américano-africain l’année prochaine pour revitaliser les partenariats et les alliances mondiaux." La réunion sera conçue pour "renforcer les liens avec les partenaires africains, en s’appuyant sur les principes de respect mutuel, ainsi que sur des intérêts et des valeurs communs", a indiqué le service de presse. Selon le service de presse, le sommet permettra d’évoquer les perspectives de coopération dans "des domaines clés que les États-Unis et l’Afrique considèrent comme critiques pour l’avenir du continent et de la communauté internationale".

Le premier sommet américano-africain a eu lieu en 2014 sous la présidence de Barack Obama.

TASS

21 novembre 2021 par