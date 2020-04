Benjamin Hounkpatin sur les sites de prise en charge du septentrion

A Parakou, le ministre a pris connaissance des salles d’hospitalisation de l’hôpital d’instruction des armées, la salle de réanimation, les locaux des scanner, et autres pour s’assurer de leur fonctionnement et de leur capacité à accueillir des patients. Il a donné des instructions pour que certains dispositifs sanitaires et de sécurité soient corrigés.

La délégation conduite par le ministre de la santé est composée des ministres Samou Séidou Adambi de l’eau et des mines, Véronique Tognifodé Mèwanou des affaires sociales, et Modeste Kérékou de la micro finance et de l’emploi des jeunes. Des gels hydroalcooliques, des masques de protection et divers autres produits ont été offert à cette occasion.

Les autorités à divers niveaux ont exprimé leur gratitude au président Patrice Talon. Ils ont salué les différentes mesures prises par son gouvernement pour éviter la propagation de la pandémie du Covid-19 dans le pays.

Selon la stratégie de prévention et de riposte du Coronavirus du gouvernement du président Talon, 05 sites de prise en charge des cas du Covid-19 ont été identifiés sur toute l’étendue du territoire national. Il s’agit des sites de l’ex-école nationale de Police à Cotonou, de l’hôpital de zone d’Abomey-Calavi, de l’hôpital de zone d’Allada, de l’hôpital d’instruction des armées de Parakou et de celui du Chd de Natitingou.

Le Bénin selon les derniers chiffres du gouvernement compte 35 cas confirmés du Covid-19 dont 18 guéris 16 sous traitement et 01 décès.

F. A. A.

15 avril 2020 par