BRVM atteint une capitalisation boursière historique de 9 000 milliards FCFA

A la clôture de sa séance de bourse du jeudi 08 août 2024, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a franchi la barre historique des 9000 milliards de francs CFA, soit environ 15 milliards de dollars US.

Une performance qui traduit la bonne santé financière des sociétés cotées à la BRVM notamment dans les secteurs bancaires et des télécommunications. Cela est le fruit des réformes majeures entreprises sur le marché pour renforcer la confiance des investisseurs.

La BRVM y a grandement contribué, selon financialafrik, notamment grâce à « l’introduction de nouveaux critères de cotation, le fractionnement, le flottant et les volumes minimums pour la facilitation de l’accès aux actions pour les petits investisseurs ainsi que les mesures prises pour faire respecter ces exigences, les actions de promotion du marché avec l’organisation de Roadshows, les Awards et autres initiatives pour attirer les investisseurs régionaux et internationaux ».

L’évolution de la capitalisation boursière affiche 4031,38 milliards en 2012 ; 5000,72 milliards le 27 mai 2013 ; 6024,41 milliards le 29 janvier 2014 ; 7035,34 milliards le 09 juillet 2015 ; 8002,22 milliards le 12 septembre 2023 et 9 000 milliards le 08 août 2024.

La BRVM se hisse à la 5ème place des bourses africaines en termes de capitalisation boursière après Johannesburg, Casablanca, Le Caire et Lagos.

