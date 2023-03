BRITISH STEEL CONCLUT UN IMPORTANT CONTRAT DE COMMANDE DE TRAVERSES DE CHEMIN DE FER

Un fabricant d’acier va exporter 244 000 de ses traverses en acier en Guinée

Les traverses serviront à moderniser la ligne ferroviaire d’une mine de bauxite dans ce pays riche en minerais

Les traverses en acier sont 100% recyclables et constituent une solution plus durable, à faible émission de carbone, et économiques pour les exploitants de voies ferrées

Le directeur des ventes export de British Steel pour le secteur ferroviaire, Jérôme Bonef, a déclaré : « C’est une nouvelle fantastique pour notre entreprise, surtout si l’on considère le niveau élevé de concurrence auquel nous avons dû faire face pour obtenir ce contrat.

Nos traverses en acier constituent la solution technique parfaite pour relever les défis auxquels sont confrontés les opérateurs ferroviaires dans cette région, et nous sommes fiers d’avoir été choisis pour soutenir un projet aussi important. »

On estime que la Guinée possède plus d’un quart de l’offre mondiale de bauxite et, comme elle continue d’accroître sa capacité d’exportation, elle doit moderniser ses lignes de fret existantes.

Le contrat de British Steel avec la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) prévoit la livraison de 20 000 tonnes de ses 436 traverses en acier profilé au cours de l’année prochaine.

Pour ce projet, le fabricant britannique s’est associé à Trackwork, qui donne aux traverses laminées leur forme finie, et à Pandrol, qui fournit les attaches ferroviaires pour fixer ces traverses.

M. Bonef a déclaré : « Nous avons des partenariats de long terme avec Trackwork et Pandrol. Ensemble, nous sommes en mesure de fournir une chaîne d’approvisionnement mondiale pour les traverses en acier traitées et les fixations ferroviaires. Cela nous permet de répondre à toutes les exigences techniques du transport lourd et de fournir une solution rentable et rapide à notre client. »

Les traverses en acier sont plus solides et plus durables que les traverses en bois, traditionnellement utilisées dans les régions africaines, et elles sont 100% recyclables.

En outre, le transport de ces traverses en acier est beaucoup plus efficace que celui de leurs équivalents en béton, car elles sont plus légères et peuvent être facilement empilées. Les véhicules routiers peuvent transporter trois fois plus de traverses en acier que de traverses en béton, ce qui signifie des coûts de transport beaucoup moins élevés.

Le directeur des ventes de Trackwork, Dave Roberts, a déclaré : « Nous sommes absolument ravis d’avoir participé à l’obtention de ce contrat, la plus importante commande de traverses ferroviaires en acier à ce jour, dans la longue histoire de notre partenariat avec British Steel. Réussir face à une concurrence d’un tel niveau démontre sans aucun doute l’expertise, la compétence et la qualité de notre chaîne d’approvisionnement mondiale établie de longue date. »

Le directeur des ventes de Pandrol au Royaume-Uni, Iqbal Chadda, a déclaré : « Pandrol est fier d’avoir collaboré à ce projet unique, qui a réuni la meilleure gamme de produits et l’expertise britanniques, pour fournir un package complet de traverses et de rails destiné à l’Afrique occidentale. L’équipe Pandrol a travaillé en collaboration avec British Steel pour concevoir un épaulement en fonte sur mesure avec un circlip, qui ensemble constituent un dispositif anti-vandalisme. »

À propos des traverses en acier

Travaillant en partenariat avec tous ses clients, British Steel propose une large gamme de traverses en acier. De la voie étroite au fret lourd, nos traverses peuvent s’adapter à tous types de trafic, de profils de rail et de systèmes de fixation. Les traverses en acier sont entièrement recyclables et constituent des solutions techniques, durables et à faible empreinte carbone pour l’industrie ferroviaire

13 mars 2023 par