BR, UP et FCBE reçoivent les fonds ce jeudi

Trois partis politiques bénéficient du financement public. Elles vont recevoir les fonds dans l’après-midi de ce jeudi 05 novembre 2020.

Les partis concernés par la répartition des fonds sont Bloc Républicain (BR), de l’Union Progressiste (UP) et le parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE). Les trois partis vont entrer en possession des fonds ce jeudi selon Frissons Radio. Ils vont bénéficier d’un milliard cinq cents millions de FCFA.

Le montant sera réparti aux bénéficiaires à raison de 40% au prorata du nombre de députés à l’Assemblée nationale et 60% du nombre des élus communaux.

A.A.A

5 novembre 2020 par