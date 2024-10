BOKO et HOMEKY sous mandat de dépôt

Présentés ce mardi 1er octobre 2024 au procureur spécial de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) après leur interpellation et garde-à-vue, Olivier Boko, conseiller spécial du président Patrice Talon, et Oswald Homeky, ancien ministre des Sports, ont été placés sous mandat de dépôt après cette première journée d’audition.

Les accusés dans l’affaire de coup d’Etat contre le président Patrice Talon sont placés ce mardi soir sous mandat de dépôt. Ainsi en a décidé le juge des libertés ce soir après leurs auditions à la Criet.

Ils sont accusés de trois infractions et pas des moindres : « complot contre la sûreté de l’État, blanchiment de capitaux et corruption d’agent public ».

Elomn Mario Mètonou, le procureur spécial de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) avait renvoyé Olivier Boko, conseiller spécial du président Patrice Talon, Oswald Homeky, ancien ministre des Sports et le colonel Dieudonné Tévoédjrè, commandant de la garde républicaine devant la Commission d’instruction de la CRIET après leur audition dans la journée de ce mardi.

Olivier Boko et Oswald Homéky ont été présentés au Procureur spécial de la CRIET après 8 jours de garde-à-vue dans un dossier de tentative de coup d’Etat contre le président Patrice Talon. Les prévenus auraient convaincu le colonel Dieudonné Tévoédjrè, commandant de la garde républicaine, pour la commission du putsch.

Boko et Homeky vont séjourner en prison en attendant la prochaine audience.

D’autres personnes sont poursuivies par la justice dans cette affaire, qui réserve des surprise.

M. M.

1er octobre 2024 par ,