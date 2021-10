Aucun décès de personnes vaccinées dans le Borgou

La campagne de vaccination contre la Covid-19 suscite un engouement ces derniers jours dans le département du Borgou et aucun décès n’a été enregistré parmi les personnes vaccinées. C’est ce qu’a confié le médecin-colonel et directeur départemental de la Santé, Ibrahim Mama Cissé dans une interview accordée à ‘’La Nation’’.

Selon le colonel et directeur départemental de la Santé du Borgou, Ibrahim Mama Cissé, la « vaccination s’est étendue aux centres de santé des arrondissements ». Les populations peuvent se rendre tous les jours dans toutes les 8 communes du département du Borgou et dans les centres de santé d’arrondissement pour se faire vacciner.

« Tous les centres qui faisaient les vaccinations de routine ont actuellement été dotés de vaccins contre la Covid au profit des populations. (...) à Parakou, nous avons le Centre de santé de la commune, le Centre de santé de Kpébié et celui de Madina. La vaccination s’effectue tous les jours. Concernant les militaires, c’est au centre de santé de la garnison de la ville », a précisé Ibrahim Mama Cissé à ’’La Nation’’. « Nous sommes maintenant dans la phase active de la vaccination », a-t-il ajouté.

Après avoir relevé la nécessité de se faire vacciner pour se protéger, le directeur départemental de la Santé du Borgou a insisté sur le respect des mesures barrières. « Malheureusement, la troisième vague est là avec des souches Delta plus contagieuses. Malgré cette menace, il y a un relâchement total du respect desdites mesures. J’en appelle à la responsabilité des uns et des autres, puis au leadership des élus locaux pour persuader les populations », a lancé Dr Ibrahim Mama Cissé.

« La Covid-19 sévit sans répit, avec des cas de plus en plus graves et mortels parmi les sujets non vaccinés », a rappelé le médecin.

Aucun décès n’a été enregistré parmi les personnes vaccinées. « Jusqu’à ce jour, nous n’avons pas encore observé dans le Borgou, un cas de décès parmi les personnes vaccinées. Tous les cas graves et les cas décédés se retrouvent dans les rangs des sujets qui ne se sont pas encore fait vacciner », a confié le directeur départemental de la Santé du Borgou.

A.A.A

29 septembre 2021 par