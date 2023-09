Après un été très dynamique, Corsair dévoile son programme hiver 2023-2024

Après un très bel été, la compagnie aérienne annonce son programme de vols sur l’hiver 2023-2024, avec notamment la poursuite des vols au départ de Bordeaux et Nantes.

La compagnie aérienne Corsair a réalisé une très belle saison été 2023, marquée par une demande très dynamique, malgré le contexte inflationniste actuel. La compagnie a ainsi constaté une forte progression de ses ventes, avec une hausse de 20% par rapport à l’été 2022 et de 42% par rapport à l’été 2019. Pour cette même période, l’offre de la compagnie en termes de capacités a augmenté de 6% par rapport à 2022. Cette hausse de capacité est davantage marquée sur l’Afrique, les Antilles et l’Île Maurice.

Cette très belle saison s’inscrit dans un exercice 2022-2023 marqué par un record historique des ventes. L’exercice va ainsi clôturer avec un chiffre d’affaires de plus de 640 millions d’euros, record historique pour la compagnie, en progression de 48% par rapport à l’année pré-Covid.

C’est dans ce contexte que Corsair dévoile son programme pour l’hiver 2023-2024, saison qui s’annonce déjà très bien avec des tendances de vente en forte progression par rapport aux mêmes périodes en 2019.

Corsair dévoile son programme de vols pour l’hiver 2023-2024 avec le retour des vols au départ de Bordeaux et Nantes

La compagnie aérienne annonce le retour des liaisons en vols directs au départ de Bordeaux et Nantes vers les Antilles. Du 5 décembre 2023 au 23 avril 2024, les Bordelais pourront s’envoler tous les mardis vers Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Tous les mardis également, direction Fort-de-France en Martinique pour les Nantais, du 12 décembre 2023 au 30 avril 2024.

Corsair renforce également son programme à destination des Antilles et de l’océan Indien : au départ de Paris, la compagnie aérienne desservira Pointe-à-Pitre jusqu’à 13 vols par semaine et jusqu’à 12 vols par semaine pour Fort-de-France. Dans l’océan Indien, jusqu’à 12 vols par semaine seront prévus au départ de Paris pour La Réunion, 3 vols pour Mayotte et 2 vols pour Antananarivo. La compagnie augmente également la fréquence de ses vols vers et au départ de l’île Maurice, avec 6 vols depuis Paris (jusqu’à 4 vols directs).

Au départ de Lyon et Marseille, Corsair dessert La Réunion, ainsi que Mayotte et l’île Maurice via La Réunion, avec 2 vols par semaine

Corsair poursuit également la consolidation de son pilier africain, avec :

– jusqu’à 8 vols par semaine à destination d’Abidjan, dont la compagnie célèbre les 10 ans de la desserte cette année ;

– 4 vols (les lundi, mercredi, vendredi et dimanche) à destination de Bamako et Cotonou (vols directs les lundi et vendredi vers Bamako, et les mercredi et dimanche vers Cotonou).

Et toujours l’offre Train + Air pour faciliter le voyage au départ de plusieurs villes de France

Grâce au partenariat de Corsair avec la SNCF, les clients peuvent partir depuis et vers 19 villes françaises pour se rendre dans l’une des destinations du réseau Corsair. Cette offre Train + Air comprend trois services TGV + avion + navette. Elle permet d’effectuer un unique achat pour l’ensemble de son voyage comprenant un acheminement en TGV, un service de navette jusqu’à l’aéroport et un vol Corsair. Il devient alors plus simple et plus pratique de voyager : un seul interlocuteur, une seule réservation, un seul billet et une seule tarification.

Une flotte modernisée plus respectueuse de l’environnement

Pour réaliser ce programme, Corsair possède une flotte de 5 A330neo et de 4 A330-300. Avec l’arrivée de 4 A330neo supplémentaire d’ici 2024, la compagnie aérienne disposera de l’une des flottes les plus jeunes du marché avec une moyenne d’âge de 2 ans et une performance environnementale considérablement améliorée. Les A330neo permettent en effet de réduire de plus de 25% la consommation de carburant et d’émissions de CO2 par siège.

Avec les A330neo, les clients peuvent apprécier le confort d’une cabine ultra-moderne et la moins bruyante de sa catégorie, avec une connexion WIFI pendant tout le vol. Les offres de divertissement et de connectivité sont également pensées pour offrir aux voyageurs une expérience privilégiée, complétée par l’offre de restauration à bord, élaborée par les chefs Samuel Tétard, Jimmy Bibrac et Mohamed Cheikh.

La récente montée en gamme de son produit traduit l’ambition qui anime Corsair depuis 40 ans : offrir aux voyageurs une expérience à bord privilégiée et toujours en bonne compagnie. Corsair a d’ailleurs été récompensée cette année par le prix de la meilleure compagnie aérienne française décerné par les Travel d’Or.

A propos de Corsair

Compagnie aérienne française régulière long courrier, Corsair emploie 890 collaborateurs. Elle fait voyager 1,5 million de passagers par an. Corsair opère des vols vers les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique), l’océan Indien (La Réunion, l’île Maurice, Mayotte, Madagascar), l’Afrique (Côte d’Ivoire, Mali, Bénin) et le Canada (Montréal).

Corsair opère depuis Paris/Orly, Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes.

