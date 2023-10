Altercation entre populations et forces de l’ordre ce weekend

La fermeture des pistes qui permettent aux populations de transporter des produits agricoles (le soja par exemple) en direction du Togo a été la cause d’un affrontement sanglant entre forces de l’ordre et populations de Penala (Manigri), dans la commune de Bassila ce weekend. On dénombre des blessés.

Altercation ce weekend à Penala, une localité de l’arrondissement de Manigri, commune de Bassila, département de la Donga. Et pour cause, la fermeture des pistes qui facilitent le transport de cultures agricoles en direction du Togo. Les populations ont protesté contre les barrages érigés sur la voie avec des pierres, empêchant les motocyclettes de pouvoir se rendre de l’autre côté de la frontière au Togo pour le convoyage de produits agricoles, le soja notamment.

Selon nos sources, plusieurs blessés ont été enregistrés après cette altercation, et conduits à l’hôpital. Des victimes ont été enregistrées aussi bien dans le rang des civils que des forces de sécurité dont deux commissaires de police.

Des militaires ont été déployés en renfort dans la zone.

