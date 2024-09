Ahouansori Ladji renaît grâce au PAPC

Ahouansori Ladji, un quartier du 6è arrondissement de Cotonou aux rues impraticables, a subi une transformation.

Les habitants n’ont plus les pieds dans l’eau mais sur des pavés ! A Ahouansori Ladji dans le 6è arrondissement de Cotonou, les rues étaient boueuses et impraticables. « C’est un quartier proche de la berge lagunaire et chaque année, on est confronté à la crue. Nous avons nos pieds dans l’eau durant les trois quarts de l’année. Quand il pleut, les voies sont inondées », témoigne Georges Gnonlonfoun, Chef du quartier Ahouansori Ladji et natif de la localité.

Cette situation n’est plus qu’un mauvais souvenir depuis la mise en œuvre du Projet d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) qui a permis de soulager les peines des habitants de Ahouansori Ladji. Ceci grâce aux ouvrages d’assainissement réalisés dans le cadre du Projet. « Aujourd’hui, la voie 40 longeant le rond-point Saint Cécile est praticable, grâce à l’ouvrage d’assainissement qui draine les eaux provenant des quartiers Djidjè et Towéta vers le lac », se réjouit le Chef quartier.

Jean Kinsou, résidant dans le quartier depuis une vingtaine d’années, confie que les maisons ne sont plus envahies par les eaux en période de pluies.

La circulation est plus aisée pour les riverains de Djidjè, Towéta et Ahouansori. Ces quartiers étaient redoutés par les conducteurs de taxi-moto à cause de l’impraticabilité des voies en temps de pluies, selon Benjamin Lanignan un conducteur de taxi-moto. « J’ai plus de clients en direction de ces quartiers depuis la pose des pavés ici », témoigne-t-il.

Edwige Tovidokou, une revendeuse, explique que l’éclairage public, inexistant depuis une trentaine d’années, est devenue une réalité à Ahounsori Ladji. Les activités se poursuivent même à la tombée de la nuit avec de petits marchés qui s’animent sous les lampadaires aux abords des voies.

Le Chef quartier de Ahouansori Ladji parle d’un « chef-d’œuvre ». « Nous ne pouvons que remercier le gouvernement actuel et aussi la mairie », ajoute Georges Gnonlonfoun. La population, selon le CQ, souhaite que les ouvrages soient réceptionnés au plus tôt.

Des doléances…

« Une partie du quartier est sauvée, il reste la deuxième partie. La voie principale qui quitte l’église catholique Sainte Cécile pour Aïdjèdo doit démarrer. On voudrait que la voie soit réalisée (…) », a plaidé le CQ.

L’extension du réseau électrique, le raccordement en eau potable des ménages … constituent les autres attentes de la population de Ahouansori Ladji dans le 6è arrondissement de Cotonou.

Les travaux du Projet d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) ont démarré en 2022 dans plusieurs quartiers dont Sètôvi et Akpakpa-Dodomè.

Le programme est financé par l’Etat béninois et six partenaires techniques et financiers dont la Banque mondiale, la Banque européenne d’investissement (BEI), l’Agence française de développement (Afd), la Banque Mondiale, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et la Banque Islamique de Développement (BID).

D’un coût global de 264 milliards de F Cfa, le PAPC entend limiter les inondations, assurer une évacuation des eaux, informer et éduquer la population sur l’hygiène, les déchets, etc.

« Le projet permettra également de doter Cotonou de 46 km de caniveaux et de grands collecteurs, ainsi que 90 km de caniveau de taille moyenne ».

La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) est le maître d’ouvrage du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC).

Marc MENSAH

13 septembre 2024 par ,