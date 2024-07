Agents de l’ANIP, du projet WURI et des mairies renforcent leurs capacités

Le président de l’Autorité de protection des données personnelles (APDP), Luciano HOUNKPONOU a procédé mardi 23 juillet 2024, au lancement d’un atelier de formation au profit des agents en charge de la collecte, de la production, et du traitement des données à caractère personnel au Bénin. La formation organisée en collaboration avec le projet WURI Bénin (Identification unique pour l’intégration régionale et l’inclusion en Afrique de l’ouest) vise à renforcer les capacités des agents concernés.

Le droit à la protection des données à caractère personnel, c’est la thématique au cœur d’un atelier de formation ouvert mardi 23 juillet 2024 à Cotonou. Prennent part aux travaux, les agents de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP), de l’Unité de gestion du projet WURI (UGP), les chefs service état civil et les secrétaires d’arrondissements des villes à statut particulier.

Selon le coordonnateur du projet WURI, il s’agit d’un atelier très important pour toutes les personnes chargées d’une manière ou d’une autre, de manipuler les données personnelles, qu’elles soient biographiques ou biométriques. Lorsqu’on parle de données biographiques, la chose paraît simple mais il suffit d’observer une défaillance pour se rendre compte de la nécessité de les protéger, a fait savoir Jean AHOLOU. Il a exprimé ses remerciements au président de l’APDP pour avoir mis toutes les compétences à la disposition du projet qu’il coordonne pour la réussite de la session de formation.

Avant de procéder au lancement officiel de l’atelier, le président de l’APDP a rappelé la mission de sensibilisation et de formation de l’autorité qu’il préside, à l’intention de toutes les personnes impliquées dans la chaîne de traitement des données à caractère personnel. Ce qui, d’après lui, justifie l’accord entre l’APDP et le projet WURI Bénin dans le cadre de la formation sur le droit de la protection des données à caractère personnel. L’atelier de formation dira Luciano HOUNKPONOU, est d’une importance capitale pour l’APDP en ce sens qu’il offre l’occasion non seulement de renforcer sa visibilité et sa notoriété, mais permet également aux concitoyens de mieux comprendre les enjeux liés à la protection des données à caractère personnel. « La protection des données personnelles est donc au cœur des préoccupations de notre autorité car elle concerne non seulement la vie privée des citoyens mais également la confiance que ces citoyens nous accordent dans la collecte, le traitement, le stockage et la description de leurs données », a-t-il souligné mettant l’accent sur le rôle de traitement légal, éthique, et surtout sécurisé de l’APDP.

Luciano HOUNKPONOU a par ailleurs émis le vœu qu’au terme des quatre jours de formation, les participants sortent bien aguerris et bien nourris des connaissances nécessaires pouvant leur permettre de mettre en œuvre, la protection des données personnelles qu’ils auront la charge de collecter. Il a également exhorté les participants à profiter de ces moments d’échanges pour approfondir leurs connaissances afin d’élaborer des stratégies efficaces dans le domaine de la protection des données personnelles. « Les discussions et le partage d’expériences et surtout de bonnes pratiques qui vont meubler les différents modules de formation seront bénéfiques pour l’ensemble des acteurs que vous constituez », s’est-il convaincu avant d’ouvrir les travaux.

Trois modules de formation seront développés ce premier jour. Il s’agit de « Notions et principes Généraux de la protection des données à caractère personnel » ; du « Rappel des droits des personnes concernées et les modalités de mise en œuvre » ; et du « Rappel sommaire des obligations du responsable de traitement et modalités de mise en œuvre ; rôle et obligation du DPO ».

Selon l’agenda défini, après Cotonou, toutes les personnes concernées par la protection des données personnelles à travers le pays, verront également leurs capacités renforcées.

F. A. A.

23 juillet 2024 par ,