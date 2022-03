Afrinic renforce sa collaboration avec gouvernements et acteurs du numérique

Assurer la stabilité et la pérennité de l’Internet en Afrique en vue de soutenir la transformation numérique du continent. Tels sont les objectifs des rencontres qui ont eu lieu du 14 au 18 mars 2022 entre une délégation d’AFRINIC conduite par Eddy Kayihura, Directeur Général du registre Internet régional (RIR) de l’Afrique, et les autorités et acteurs de l’économie numérique en Côte d’Ivoire.

La disponibilité et la sécurisation des adresses IP publiques, le transfert des connaissances ainsi que l’établissement de la synergie nécessaire entre AFRINIC et ses organisations membres ont été au cœur des discussions entre les parties prenantes. L’enjeu est de travailler ensemble, à travers le maintien d’un accès sûr à Internet, vers la création des conditions requises pour la croissance et développement socio-économique en Afrique, de façon générale, et en Côte d’Ivoire, en particulier.

A l’ère de la quatrième révolution industrielle, la question de la transformation numérique est l’un des impératifs stratégiques majeurs de l’Afrique. En tant qu’organisation à but non lucratif dont la fonction est de sécuriser et de mettre des adresses IP publiques (IPv4, IPv6, ASNs) à la disposition des États et organisations en Afrique et dans l’Océan indien, AFRINIC s’engage à jouer son rôle de facilitateur à cet égard.

« Dans le cadre de notre stratégie de croissance de l’internet en Afrique, AFRINIC souhaite sécuriser et mettre à disposition des adresses IP dans l’ensemble des pays africains. Il convient de rappeler qu’AFRINIC ne détient que 2% du pool mondial d’adresses IP et que notre mandat est donc de veiller à ce que ces 2% soient alloués en priorité aux opérateurs africains, afin qu’ils puissent utiliser ces ressources pour développer l’infrastructure Internet en Afrique », a déclaré Eddy Kayihura, Directeur Général d’AFRINIC. Il soutient que l’Internet est désormais une condition essentielle au bon fonctionnement de toutes les économies du monde.

« Cela s’applique naturellement aux pays africains, d’autant plus que le continent regorge de ressources et de talents qui ne demandent qu’à libérer tout leur potentiel. Pour cela, ils ont besoin d’un environnement propice qui dépend largement d’un réseau internet performant. Il est donc plus que jamais important pour nous d’unir nos forces pour œuvrer en faveur de la réalisation des objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA) et des objectifs de développement durable des Nations unies, notamment en ce qu’il s’agit d’accroître l’accès aux technologies de l’information et de la communication, en particulier l’Internet, dans les pays africains », a ajouté Eddy Kayihura. Selon lui la rencontre avec les parties prenantes de l’économie numérique vise à renforcer la collaboration avec celles-ci afin de travailler plus étroitement ensemble pour un Internet accessible, sécurisé et résilient.

Au cours de ces rencontres, les délégués d’AFRINIC et les organisations membres ont eu l’occasion de discuter et d’évaluer les leviers de l’accélération, de l’adoption, et de la croissance de l’Internet en Côte d’Ivoire. La visite de la délégation d’AFRINIC en Côte d’Ivoire s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme visant à mobiliser les membres vers cet objectif commun : unir les forces afin d’offrir des services Internet plus sécurisés et stables en Afrique. Plus de 20 pays africains seront visités par la délégation d’AFRINIC dans ce cadre en 2022.

African Network Information Centre

AFRINIC est le registre Internet régional pour l’Afrique dont le siège est basé à l’île Maurice. Cette organisation à but non lucratif est responsable de la distribution et de la gestion des numéros Internet (adresses IPv4, IPv6 et numéros de systèmes autonomes) pour l’Afrique et l’Océan Indien.

En servant plus de 2 000 organisations des secteurs public, privé et universitaire, AFRINIC contribue au développement de l’Internet africain à travers la distribution équitable des numéros Internet et le renforcement des capacités des décideurs et ingénieurs africains dans le domaine de la technologie et de la gouvernance de l’Internet.

