Affrontement entre étudiants et forces de l’ordre

Les étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) et les forces de l’ordre se sont affrontés ce mardi 24 mars 2020.

La manifestation fait suite au mouvement déclenché lundi par le syndicat des étudiants pour faire arrêter les cours à cause de la pandémies du Coronavirus.

De sources concordantes renseignent que les étudiants munis de pierres, s’étaient regroupés dans la matinée au rectorat annexe. Quelques minutes plus tard, s’en est suivi des échanges de coups de gaz lacrymogènes et jet de pierres. Les manifestants ont aussi envahi la route principale bloquant la circulation des deux sens entre Cotonou et Abomey-Calavi.

Un groupuscule d’étudiants selon nos sources, serait à l’origine du mouvement d’humeur sur le campus.

F. A. A.

24 mars 2020 par