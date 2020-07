Aboubacar Yaya salue un projet novateur du gouvernement Talon

Au terme d’une audience à l’ambassade de Chine à Cotonou ce lundi 13 juillet 2020 sur le Complexe textile du Bénin (COTEB) de Parakou, le nouveau maire de la cité des Kobourou a salué le projet Asphaltage ; un des projets phares du gouvernement Talon, qui selon Aboubacar Yaya, a changé l’image de la métropole du Nord.

« Le gouvernement actuel est en train de beaucoup faire pour Parakou », a reconnu Aboubakar Yaya, nouveau maire élu sur la liste des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), seule grande formation politique opposée au régime du président Patrice Talon.

« Si vous y allez aujourd’hui, vous allez méconnaître la ville avec les voies qui sont bitumées », s’est-il réjoui en exprimant sa reconnaissance au gouvernement du président Patrice Talon.

Pressé de voir la seconde phase de ce vaste projet du Programme d’actions du gouvernement (PAG) embellir davantage la cité des Kobourou, le successeur de Charles Toko après l’audience avec SEM. Peng Jingtao s’est rendu au ministère du cadre de vie et du développement durable.

Avec les cadres de ce ministère, le maire de Parakou entend échanger sur les tenants et aboutissants de cette seconde phase.

Dans le cadre du projet Asphaltage, 70 km de voies ont été retenus pour la ville de Parakou. Sur ce linéaire, 20 km de rues primaires, secondaires et tertiaires ont été réalisés au cours de la première phase du projet.

F. A. A.

14 juillet 2020 par