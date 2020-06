Aboubacar Yaya installé dans ses fonctions

Le nouveau maire de Parakou Aboubacar Yaya est entré officiellement en fonction ce mardi 9 juin 2020. La cérémonie de passation de charges a été présidée par le secrétaire général de la préfecture de Parakou Sanni Bio Bayé, en présence des adjoints au maire, des chefs d’arrondissement et de l’administration communale.

Le maire sortant Charles Toko a passé le témoin à son successeur Aboubacar Yaya, élu sur la liste du Force cauris pour un Bénin émergent. Charles Toko a dressé son bilan à la tête de Parakou. Après avoir fait l’état des lieux à sa prise de fonction et les diligences menées au cours de son mandat, il a suggéré à la nouvelle équipe de poursuivre les efforts entrepris en corrigeant là où il a moins réussi. Il s’agit entre autres de veiller au respect strict des exigences du FADeC afin d’améliorer les dotations budgétaires dudit fonds, de poursuivre la création des richesses afin de rendre viable la commune.

Charles Toko a suggéré aussi la poursuite de la réorganisation du secteur des conducteurs de taxi-moto, et de l’organisation de la Foire Internationale de Parakou en raison de ses multiples avantages.

Le maire sortant demande également à la nouvelle équipe de sauvegarder la confiance retrouvée auprès des partenaires au développement notamment financiers à savoir la ville d’Orléans et l’Ambassade des Pays-Bas.

Le nouveau maire maire Aboubacar Yaya va diriger la commune pendant les six prochaines années. Il sera assisté dans ses fonctions de Amadou Issifou, Idrissou Arouna Alassane et Maman Abdou Razak, respectivement 1er, 2ème et 3ème adjoints au maire.

