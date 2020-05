Abimbola félicite la lauréate Kismath Baguiri

« Suru », le film de la réalisatrice Kismath Baguiri a remporté le « Prix du public » lors du festival Vues d’Afrique, qui s’est tenu du 17 au 26 avril à Montréal au Canada. Ce jeudi 7 mai 2020, la lauréate accompagnée du producteur du film « Suru », Olivier Medjigbodo a reçu les félicitations du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean Michel Abimbola.

« Le Gouvernement nourrit beaucoup d’ambitions s’agissant du cinéma », a déclaré le ministre Jean Michel Abimbola qui a lors de cette rencontre dit toute la fierté du Bénin de voir Kismath Baguiri porter haut le flambeau national.

Le film « Suru » a été sélectionné après le vote massif du public parmi les 37 productions issues de 27 différents pays soit 23 œuvres de fiction et 14 documentaires.

Au début de la compétition, 1600 productions ont été soumises et le jury a procédé à une présélection.

Court-métrage de 26 minutes, « Suru », raconte les violences faites aux femmes, exercées cette fois-ci par les femmes.

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a rassuré que son ministère met tout en œuvre pour accompagner les acteurs de la chaîne de la cinématographie afin de promouvoir le cinéma béninois.

