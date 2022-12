ANGE-HELAS !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout !

Sinon qu’il faut encore une fois fermement condamner ces mystérieuses

personnes qui sans briser le silence, auraient violé ma petite Nièce Angela, qui en a conçu et

accouché d’un livre, et depuis parait saisie d’une certaine incontinence qui la fait se répandre

à temps et à contretemps sur les réseaux sociaux et les médias ...

Parmi les dernières choses échappées le samedi dernier sur une radio, la pauvre petite

victime Angela, se présente injustement comme une cougar qui actuellement, confie t- elle

sous le sceau de la confidence, serait en train sucer « un jeune homme » acquis aux flatulences

qu’il corrigerait même de son nez avant que l’odeur ne soit rendue publique....Elle a aussi

révélé au cours de l’émission que Dieu même lui envoie souvent l’ Ange Gabriel lui faire sans

succès des avances, sans oublier les politiciens qui s’aligneraient le zizi en bandoulière avec

maroquins et macarons dans son in box ...

Mais vous mes Neveux et Nièces qui doutez un seul Instant des récits de la ceinte Angela

votre cousine, vous êtes tous des pagailleurs

Votre Oncle AGBAYA

20 décembre 2022 par