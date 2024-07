94 milliards FCFA pour accélérer l’éducation et le bien-être des filles au Bénin

Ce mercredi 24 juillet 2024 en Conseil des ministres, le gouvernement a adopté un Programme national pour accélérer l’éducation et le bien-être des filles au Bénin.

Encore une mesure sociale du gouvernement pour impacter la vie des populations. A travers un Programme national, l’Exécutif béninois entend accélérer l’éducation et le bien-être des filles. Le programme prévu pour être mis en œuvre sur une période de 05 ans selon le Conseil des ministres, va coûter la somme de 94 milliards de francs CFA.

L’objectif global visé selon le gouvernement, est d’améliorer les compétences de ces filles en vue de leur autonomisation, en particulier celles non scolarisées, déscolarisées et issues des ménages vulnérables. Au terme de la mise en œuvre de ce projet, il est attendu que ces filles, les plus vulnérables surtout, soient « autonomes et participent au développement du pays ».

Pour la mise en œuvre du programme, les actions opérationnelles prévues selon le gouvernement, sont structurées autour de quatre composantes. Il s’agit de l’appui à l’éducation des filles hors du système scolaire (non scolarisées et déscolarisées) ; le maintien à l’école des filles issues de ménages vulnérables ; le développement des compétences de vie et l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescentes ; et la transition école-emploi et l’autonomisation économique des adolescentes et des jeunes filles.

