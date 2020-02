Une enquête de la Direction départementale des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle du Borgou a révélé que les artisans sont auteurs de grossesses en milieu scolaire au premier trimestre de l’année scolaire 2019-2020.

Selon l’information rapportée par Abp, 79 artisans ont engrossé les collégiennes dans le département du Borgou.

Inoussa Simé Chabi, le Chef du service des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle du département a précisé que 21 élèves et 14 étudiants ont été aussi identifiés comme auteurs de grossesses des apprenantes.

D’après M. Chabi, la lutte enclenchée contre les grossesses en milieu scolaire a permis comparativement aux années passées de réduire le phénomène.

Les enseignants auteurs de grossesses en milieu scolaire se font rares. Ce, à cause des mesures prises pour sanctionner juridiquement et administrativement lesdits enseignants.

