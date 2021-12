7 militaires recherchés pour abandon de poste

Un avis de recherche en date du 28 décembre 2021 a été lancé pour retrouver sept (07) militaires qui ont abandonné les casernes.

Le Directeur Général de la Police Républicaine, Soumaïla Yaya, a ordonné à toutes les unités de la police républicaine de rechercher sept (07) soldats déserteurs sur toute l’étendue du territoire voire au-delà des frontières béninoises.

Selon l’avis de recherche émis par le 28 décembre 2021, les militaires ont quitté leur caserne et sont introuvables depuis lors. De sources sécuritaires, les déserteurs sont des éléments de l’Etat-Major de l’Armée de Terre et ont pour identité : Dokpo Edipe, Ahouangbo V. Emile, Dramane Mouhamadou, Abliba Hospice, Sabi Pascal, Akin Armand et de Dahoue C.

M. M.

31 décembre 2021 par ,