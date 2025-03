42 candidats ont planché ce lundi à la Cour suprême

Les candidats au 2e test d’aptitude aux fonctions de conseiller et d’avocat ont planché ce lundi 10 mars 2025 au siège de la Cour suprême à Porto-Novo. Les épreuves ont été lancées par le président Victor Dassi Adossou.

Le 2e test d’aptitude aux fonctions de conseiller et d’avocat officiellement lancé. Les épreuves écrites ont été lancées ce lundi 10 mars 2025, par le président de la Cour suprême. Sur les 53 postulants, 42 candidats dont deux femmes ont été retenus pour la phase écrite.

Ce lundi matin, ils ont affronté les épreuves de culture générale, et deux autres épreuves sur des commentaires d’arrêts en droit administratif et contentieux judiciaire.

Après la phase écrite, les épreuves orales sont prévues pour le vendredi 14 mars prochain. Chaque candidat va plancher devant le jury d’évaluation composé du président de la Cour suprême, du président du Conseil national de l’éducation (Cne), du représentant le président du Conseil supérieur de la magistrature, du représentant du garde des Sceaux, ministre de la justice, du bâtonnier de l’ordre des avocats, du doyen de la Faculté de droit et de science politique, du procureur général près la Cour et des présidents de la chambre administrative et de la chambre judiciaire de la Cour suprême.

Les candidats en compétition pour ce 2e test sont pour la plupart des magistrats et hauts juristes ayant totalisé au moins 15 années d’expériences professionnelles. Au terme du processus de sélection, la liste des personnes retenues sera transmise au chef de l’Etat pour des nominations en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

F. A. A.

