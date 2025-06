Les épreuves écrites de l’examen du Baccalauréat session de juin 2025, démarrent ce lundi16 juin sur tout le territoire national. 79 588 candidats répartis dans 140 centres de composition vont affronter les différentes épreuves.

Le BAC 2025, c’est à partir de ce lundi 16 juin. A la veille de cet examen qui ouvre les portes des universités aux apprenants, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a livré un message. Dans son adresse, Eléonore Yayi Ladékan a présenté les statistiques. Selon les chiffres, 79 588 candidats dont 35 667 filles, vont affronter les différentes épreuves. Le nombre de candidats cette année connait une augmentation de 4 207 candidats par rapport à 2024.

Pour ce qui concerne les candidatures féminines, on note une augmentation de 2726 candidates par rapport à l’effectif de 2024, qui était de 32 941. Cette augmentation significative de candidates selon le ministre, atteste d’une consolidation de la scolarisation des jeunes filles et d’un recul notable des abandons scolaires féminins. A en croire l’autorité ministérielle, la croissance observée de jeunes filles à cet examen relève d’un indicateur éloquent de l’impact positif des politiques publiques en faveur de l’égalité des chances et de la justice sociale.

En 2025, on note également un essor considérable de candidats dans les séries scientifiques (8 178 candidats contre 4 027 en 2021). Une augmentation qui souligne l’efficacité des réformes visant à faire de l’enseignement technique et de la formation professionnelle des piliers du développement. Pour l’autorité ministérielle, ce résultat est évocateur des choix stratégiques du gouvernement visant à bâtir un modèle éducatif enraciné dans les réalités socio-économiques, favorisant l’insertion professionnelle et la transformation productive du pays.

Exhortant les futurs bacheliers à se présenter à l’heure dans les centres de composition, munis de leur convocation et d’une pièce d’identité valide, le ministre de l’enseignement supérieur leur a adressé ses vœux de succès à tous les candidats.

F. A. A.

15 juin 2025