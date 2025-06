Afoussatou Amadou pour représenter le Bénin au MT 180 de 2025

Afoussatou Amadou de l’Université d’Abomey-Calavi représentera le Bénin à la finale 2025 du concours « Ma thèse en 180 secondes » (MT 180). La lauréate a remporté, mercredi 25 juin 2025, la phase nationale devant 17 autres challengers.

En trois minutes, Afoussatou Amadou a convaincu le jury du concours « Ma thèse en 180 secondes » avec son projet de recherche « Poisson ou poison : Rime ou réalité ? La jeune chercheuse a défendu son sujet tout comme dix-sept doctorants venus de l’Université de Parakou et de l’Université d’Abomey-Calavi, le jeudi 25 juin 2025. Son projet de recherche propose une méthode en quatre étapes (floculation, sédimentation, désinfection, détoxication) pour nettoyer l’eau de façon naturelle, en s’appuyant sur la science verte.

La lauréate défendra les couleurs du Bénin à la finale internationale du concours prévue en Roumanie. Afoussatou Amadou, très émue, a déclaré : « Je vais représenter non seulement le Bénin, mais aussi toutes les institutions de l’UAC, le réseau des jeunes chercheurs du CAMES, et toutes les femmes battantes du domaine scientifique ». Elle se dit prête pour la finale internationale et espère ramener le trophée mondial au Bénin. « Je m’engage à donner le meilleur de moi-même. Et pourquoi pas, ramener le meilleur prix ? ».

A l’issue de la délibération, le jury a décerné le 3ᵉ prix à Micheline Panewai pour son titre « Deux molécules, un espoir de demain ».

Le 2ᵉ prix est revenu à Jean-Richard Ahouansou-Karl pour « Les vers de terre en grève : et si on écoutait la terre ? »

La présidente du jury, Stéphanie Dos Santos, Représentante de l’IRD au Bénin - Ghana – Nigeria – Togo a salué le niveau des candidats. « Félicitations à toutes et tous pour vos performances et pour les autres vous n’avez pas du tout démérité. Bravo à vous ! », a-t-elle indiqué.

Côté public, plus de 3.000 votes en ligne ont été enregistrés. Le Prix du Public a été attribué à Hamidath Bissilola Sakpata pour son sujet « Servir en formant, former en servant », avec 900 voix.

Les lauréats de la phase nationale du MT 180, édition 2025 repartent chacun avec un trophée et un chèque de 1.000.000 FCFA (1er), 500.000 FCFA (2è), 250.000 FCFA (3è) et 100.000 FCFA (prix du pubic).

Dès l’ouverture, Fawaz Tairou, responsable du Bureau national de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), a rappelé l’enjeu du concours : « Présenter son sujet de manière concise et convaincante, tout en respectant le chrono de 3 minutes ».

La cérémonie s’est tenue en présence de la Ministre de l’Enseignement Supérieur, Eléonore Ladékan qui a salué l’initiative permettant de valoriser la recherche et d’impliquer la jeunesse scientifique.

Le recteur et le vice-recteur de l’UAC étaient également présents pour encourager leurs étudiants.

Le jury était composé de personnalités du monde scientifique et académique. Il est présidé par Stéphanie Dos Santos, Représentante de l’IRD pour le Bénin, le Ghana, le Nigeria et le Togo. Les autres membres sont : Professeur Charles Ligan, Directeur du Centre de Gestion et de Communication de l’UAC, Thiburce Montcho, Administrateur général de BenAfrique, Venance Ahouansou, lauréat béninois de l’édition 2024.

Ma thèse en 180 secondes permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire diversifié. Chaque étudiant ou étudiante doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche. À l’automne 2025, la Roumanie accueillera la finale internationale– la date et la ville restent à préciser.

