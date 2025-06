Un nouveau souffle pour l’alimentation scolaire et la scolarisation des enfants

Le Projet d’appui à l’alimentation scolaire, à la nutrition et à la scolarisation des enfants hors école au Bénin (PAASEB) a été officiellement lancé le mardi 24 juin 2025 à Cotonou.

Le gouvernement initie un autre projet dans le domaine de l’alimentation scolaire. Il s’agit du Projet d’appui à l’alimentation scolaire, à la nutrition et à la scolarisation des enfants hors école au Bénin, officiellement lancé au cours d’un atelier mardi 24 juin 2025, par Alain HINKATI, directeur général de l’Agence nationale de l’alimentation et de la nutrition (ANAN), coordonnateur dudit projet.

S’adressant aux participants lors de la cérémonie officielle de lancement, il a rappelé les objectifs du PAASEB. Il s’agit d’après lui, de présenter, d’une part, le projet dans ses différentes composantes, afin que chacun comprenne clairement les axes d’intervention et les résultats attendus et d’autre part, partager les modalités de mise en œuvre, notamment à travers un focus particulier sur les procédures spécifiques et les directives de la Banque islamique de développement (BID), qui seront applicables dans la gestion technique, financière et administrative du projet.

D’un montant global de 25.000.000 de Dollars US, soit environ 12,5 milliards de francs CFA, le PAASEB, financé par la BID vise spécifiquement selon les services de communication du gouvernement, à appuyer la généralisation de l’alimentation scolaire dans les écoles primaires publiques du Bénin pour l’atteinte d’un taux de 100% en 2026 ; à appuyer le développement des économies locales en renforçant les chaînes de valeur agricoles ; à appuyer l’amélioration de la santé et de la nutrition de l’apprenant et des communautés ; à contribuer à la scolarisation des enfants hors école et à leur maintien dans le système éducatif formel.

Le représentant de la Banque islamique de développement, le Coordonnateur du Projet, le Coordonnateur résident du Programme alimentaire mondial (PAM), le représentant de Plan International Bénin, et plusieurs autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet ont pris part à la cérémonie officielle de lancement du PAASEB.

F. A. A.

26 juin 2025 par ,