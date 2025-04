MTN révèle les talents numériques de 60 jeunes béninois

Les boursiers de la première cohorte de l’année 2025 du Programme TITA Digital Skills de la Fondation MTN ont reçu leurs certificats au cours d’une cérémonie ce vendredi 18 avril 2025 à Abomey-Calavi. Au nombre de 60, ils ont reçu des formations intensives, notamment ‘’Top Community Manager’’ (Top CM), et ‘’Découvre ton Talent Numérique (DTN)’’.

MTN renouvelle son engagement à offrir aux jeunes talents issus des universités publiques du Bénin, les outils nécessaires pour réussir leur insertion professionnelle grâce au numérique. Le Programme TITA mis en œuvre à cet effet avec la collaboration du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et les universités publiques, permet de former chaque année, deux à trois cohortes de jeunes étudiants. Cette année 2025, les boursiers de la première cohorte ont reçu leurs parchemins ce vendredi 18 avril 2025, après deux mois de formations intensives sur deux modules à savoir, ‘’Top Community Manager’’, et ‘’Découvre ton Talent Numérique’’.

Ce programme selon Barnabé DOSSA, Représentant de la Fondation MTN, est un éveil aux compétences digitales, un éveil aux opportunités professionnelles, mais surtout, un éveil du potentiel dont dispose chaque bénéficiaire. Les boursiers de cette première cohorte d’après lui, ont su transformer une opportunité en une expérience, et cette expérience en un tremplin pour leur avenir. « Ce que vous avez acquis ici, ce ne sont pas simplement des certifications, mais des clés pour ouvrir les portes du monde numérique et de l’innovation. […]. La fin de cette formation n’est que le début de votre parcours. Le monde a besoin de vos idées, de vos initiatives, de votre énergie. Le Bénin compte sur vous pour bâtir une économie numérique inclusive, créative et prospère », a-t-il laissé entendre.

Une édition en lien avec la Journée internationale des Jeunes Filles dans les TIC

« Un avenir prometteur ne saurait se réaliser sans la participation des filles et des femmes », a souligné le Représentant de la Fondation MTN, se référant au thème de l’édition 2025 de la Journée internationale des Jeunes Filles dans le secteur des TIC : « Les filles dans les TIC pour une transformation numérique inclusive », traduit selon Barnabé DOSSA, les efforts de la Fondation MTN pour une transformation numérique inclusive. D’où la forte participation observée de jeunes filles à cette première cohorte (de plus de 50%).

A propos des types de formation

Cette première cohorte de l’année 2025 selon Jules AHO, chargé de programme TITA à la Digital Valley, s’est démarquée par son engagement, son assiduité et sa capacité à se dépasser. Selon les statistiques, il y a eu 100% de participation et de compétition, avec un taux de validation estimée à 99%.

Au sujet des deux types de formation, il informe que la formation DTN qui leur a été donnée, est une formation d’initiation et d’orientation sur les différents métiers du numérique. Le but visé étant de leur permet de découvrir l’écosystème numérique au Bénin. Cette formation selon le chargé de programme TITA à la Digital Valley, permet également aux jeunes étudiants de découvrir leurs talents afin de pouvoir orienter leur parcours dans le secteur du numérique.

La formation Top Community Manager à l’en croire, est une formation qui prépare les bénéficiaires au métier de Community Manager, leur permettant d’avoir les outils nécessaires pour gérer une communauté en ligne, ou sur les réseaux sociaux.

Le Programme TITA Digital Skills de MTN selon Roméo KOUGBADJI, Représentant l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), est une fierté. « Aujourd’hui, le numérique est un secteur qu’on ne peut pas contourner. Quel que soit le domaine, on a besoin du numérique pour évoluer », a-t-il signifié très heureux d’un programme qui se présente d’après lui comme une opportunité qui permet aux jeunes étudiants de se doter de connaissances pratiques qui facilitent leur insertion.

Des lauréats expriment leur satisfaction

Joie et fierté pour Marie-Michelle GUEDEGBE, membre de la formation DTN. Grâce au programme TITA, elle assure avoir identifié son talent dans le numérique. Ce qui lui a permis d’avoir « une idée claire » de ce qu’elle peut faire, et si elle devrait entreprendre, de savoir dans quel domaine elle devrait se lancer

Représentant la formation Top CM, René AVOCETIEN, dit avoir appris « énormément de choses » grâce à ce programme de la Fondation MTN. Il structure ses acquis en trois points à savoir, comment procéder dès le début lorsqu’on a en charge, la gestion d’une page ou d’une marque ; comment élaborer une stratégie de social media management pour propulser la marque, et enfin, comment fédérer et fidéliser la communauté autour de cette marque-là.

Le programme TITA est une initiative à travers laquelle l’opérateur MTN entend « allumer » ou ‘’mettre la lumière’’ sur les compétences des jeunes Béninois dans le domaine du numérique. En cours depuis 2022, TITA Digital Skills a déjà permis à environ 700 jeunes béninois de découvrir leurs talents dans le numérique. Après cette première cohorte, d’autres cohortes vont suivre pendant les prochains trimestres.

