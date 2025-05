Une association au service des enfants les plus démunis

Permettre aux jeunes les plus vulnérables d’avoir accès à une éducation, c’est le pari de l’association APEED Bénin à Parakou. Entre achats de matériel, atelier de couture et terrain de basket-ball, l’association ne cesse de lancer des projets pour accompagner au mieux les enfants et les femmes vers l’indépendance.



Les enfants doivent continuer à apprendre et s’amuser, et non travailler pour aider leurs parents. C’est avec cette conviction que son fondateur, lui-même orphelin de père, a créé l’association. Il était alors seulement en troisième et rencontrait des difficultés à poursuivre sa scolarité. Il est encore aujourd’hui un président d’association très engagé qui veut aider « les enfants les plus précaires à aller à l’école ».

Tous les ans, APEED Bénin travaille avec « 120 élèves de Parakou en leur fournissant les frais de scolarité, les livres et l’équipement dont ils ont besoin pour travailler dans les meilleures conditions », raconte Louise, en Volontariat d’Échanges de Compétences. En tout, c’est déjà 2200 élèves, majoritairement pauvres ou orphelins, qui ont bénéficié des services de l’APEED pour aller à l’école, depuis sa création en 2003.

Les femmes fortes du Bénin



Grâce à un système de parrainage, 20 enfants ont un suivi particulier, qui comprend des examens médicaux et le petit-déjeuner. Tous les mois, ils communiquent avec leurs marraines et parrains depuis la France via courrier. Pour les collégiens, la formation professionnelle peut également être financée, ainsi que le matériel pour des cours de soudure, de mécanique ou de couture.

L’établissement fournit aussi une bibliothèque où les enfants peuvent apprendre et recevoir des leçons. Des cours de TD sont organisés tous les mercredis et samedis par groupe de niveaux.

De plus, l’épouse du directeur dispense des formations d’insertion socio-professionnelle et des cours de couture et de tricotage. « Les femmes fortes du Bénin » est ainsi composé de femmes qui apprennent différentes compétences pour pouvoir lancer des commerces. Pendant les congés scolaires, une formation est dédiée aux jeunes.

Les projets à l’avenir



4800 euros sur les 10 000 euros ont déjà été récoltés pour la création d’un terrain de basket. « On pourra mettre à disposition ce terrain de basket aux écoles environnantes, gratuitement et en échange on peut bénéficier d’un professeur de sport qui viendra donner un cours, échauffer les élèves », explique Louise. « Cela permet aux enfants de faire du sport et de mettre les filles au sport. En retour, cela leur donne confiance en elles et encourage le leadership féminin » souligne-t-elle.

5 mai 2025 par ,