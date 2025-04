L’AUF outille des doctorants sur les bonnes pratiques de publication scientifique

Vingt-cinq (25) doctorants des universités membres de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) ont pris part du 15 au 17 avril 2025, à un atelier de formation axé sur la publication scientifique, au Campus numérique Francophone de Cotonou. C’est dans le cadre de la deuxième édition de l’Université d’été de la Francophonie (UDEF) prévue pour juillet 2025 au Maroc.

Sélectionnés à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, 25 doctorants des universités membres de l’Agence Universitaire de la Francophonie au Bénin ont bénéficié d’une formation de 20 heures. Animé par Dr Victorien Dougnon et Dr Éric Agbodjento, l’atelier de formation a porté sur la publication scientifique. L’objectif est de fournir aux doctorants les meilleurs outils pour élaborer et promouvoir un article scientifique en respectant les normes académiques de haut niveau. À l’issue de l’atelier, ils pourront candidater à la 2e édition de l’Université d’été de la Francophonie (UDEF) organisée au Maroc par l’Académie internationale de la Francophonie scientifique (AIFS), en juillet 2025.

Selon Dr Éric Agbodjento, il a été question de développer trois (03) modules à savoir : la méthodologie de la recherche scientifique ; la méthodologie de la rédaction scientifique et les procédures de publication et de valorisation scientifique. « Nous avons exploré tout ce qui est nécessaire à connaître pour parfaire les écrits scientifiques et publier son article dans les revues de grande renommée. Pour y arriver, il y a des comportements à adopter et des normes en la matière », a expliqué Dr Éric Agbodjento. A l’en croire, la publication d’un article scientifique de qualité dans une grande revue permet aux chercheurs de se faire connaître après leur thèse. Au cours de la formation, les participants ont été amenés à faire des travaux de groupes.

Des doctorants satisfaits et mieux préparés

Roukayatou Arouna, Doctorante à l’École Doctorale des Sciences Agronomiques et de l’Eau (EDSAE) à l’Université d’Abomey-Calavi, a approfondi lors de cette formation, ses connaissances sur la recherche scientifique, la rédaction scientifique ainsi que la valorisation d’un article scientifique. « J’ai beaucoup appris sur la rédaction scientifique qui a des critères. Il y a des critères à respecter également pour faire le choix de la revue dans laquelle il faut publier ses recherches afin de ne pas tomber dans des revues prédatrices », a confié la doctorante.

Le Doctorant à l’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques d’Abomey, Aimé Houinsou a salué la qualité de la formation dispensée. « J’ai apprécié la formation parce qu’elle était interactive », a-t-il souligné. Les connaissances acquises, poursuit-il, me permettront de parfaire désormais mes articles scientifiques et de mieux les valoriser.

Publication des meilleurs articles dans les revues partenaires

Ce dispositif international de préparation et d’aide à la publication scientifique a pour objectif de développer un vivier mondial de jeunes chercheurs publiant en langue française. Selon le Responsable du Bureau National AUF Bénin, Fawaz Tairou, un fort engouement a été enregistré au Bénin après le lancement de l’appel à manifestation d’intérêt. Les articles qui seront soumis par les participants au terme de la formation feront l’objet d’une évaluation en double aveugle. L’auteur de la meilleure production dans chaque pays (Bénin, Burkina Faso, Sénégal, Togo, Gambie, Mali, Guinée, Cap-Vert, Ghana, Côte d’Ivoire, Niger) sera accompagné par des experts dans la révision de son article. Les lauréats issus des 10 directions régionales de l’AUF se retrouveront ensuite au Maroc pour l’Université d’été de la Francophonie (UDEF) en juillet 2025 où 4 ateliers scientifiques leur seront proposés. Les revues partenaires de haut niveau entendront les lauréats et sélectionneront les articles à retenir pour publication. Les articles non retenus par les revues partenaires feront l’objet d’un numéro spécial des Cahiers de l’UDEF. Fawaz Tairou a félicité les doctorants et les a rassurés sur la suite du processus. Des attestations de participation ont été remises à chaque participant à la fin de la formation.

Akpédjé Ayosso

