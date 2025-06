Le calendrier de l’année scolaire 2025-2026 a été rendu public le 19 juin 2025. L’arrêté conjoint signé par le ministre des Enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, et la ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Véronique Tognifodé, fixe la reprise des classes au lundi 15 septembre 2025.

La pré-rentrée est prévue du lundi 8 au vendredi 12 septembre, selon le calendrier de l’année scolaire 2025-2026.

La rentrée des élèves est fixée au lundi 15 septembre 2025.

Le premier trimestre s’étendra jusqu’au vendredi 19 décembre 2025, après les cours de l’après-midi. Il comptera 14 semaines de travail.

Les congés de fin du premier trimestre débuteront le vendredi 19 décembre, après les cours, pour se terminer le dimanche 4 janvier 2026. Une pause de deux semaines permettra aux élèves de passer les fêtes de fin d’année en famille.

Le deuxième trimestre démarrera le lundi 5 janvier 2026 et prendra fin le mercredi 1er avril 2026, après les cours.

Une pause d’une semaine, appelée « congés de détente », est prévue du vendredi 20 février au dimanche 1er mars 2026.

Les congés de Pâques auront lieu du mercredi 1er au mercredi 15 avril 2026 inclus.

La dernière ligne droite de l’année scolaire commencera le jeudi 16 avril pour s’achever le vendredi 26 juin 2026, après les cours de l’après-midi.

Les vacances débuteront le 26 juin et prendront fin le dimanche 13 septembre 2026.

En ce qui concerne la prochaine année scolaire, elle débutera le lundi 14 septembre 2026.

Ce calendrier ne concerne pas les établissements techniques agricoles, les Centres de formation professionnelle et d’apprentissage. Un arrêté du Ministre de Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle apportera des précisions en ce qui concerne ce sous-secteur de l’enseignement.

