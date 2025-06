Recrutement pour former 100 jeunes entrepreneurs avicoles

Le Gouvernement du Bénin, à travers l’Agence nationale pour l’Emploi (AnpE) et l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME), lance une campagne de recrutement complémentaire dans le cadre de la phase pilote d’un programme intégré de formation, de préparation à l’entrepreneuriat et d’installation, au profit de 100 jeunes futurs entrepreneurs dans le domaine de l’élevage de poulets de chair.

Selon le gouvernement béninois, ce programme vise à former une nouvelle génération d’entrepreneurs avicoles, en leur offrant : des formations techniques et pratiques spécialisées en élevage de poulets de chair ; une préparation à l’entrepreneuriat ; et une installation complète, incluant la construction de deux poulaillers, la fourniture des équipements nécessaires et des intrants de démarrage.

Les candidatures sont ouvertes du 5 au 23 Juin 2025. Lien pour postuler : https://avipreneurs.service-public.bj.

7 juin 2025 par ,