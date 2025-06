Le Bénin conclut en beauté le projet Ressources éducatives

Le projet Ressources éducatives financé par l’Agence française de développement (AFD), s’est achevé jeudi 12 juin 2025, avec la signature d’une convention de cession des droits de diffusion à la collection Aventures béninoises.

Lancé en 2022 dans l’ambition d’appuyer la structuration de la filière livre de jeunesse au Bénin, le projet Ressources éducatives s’est achevé jeudi 12 juin 2025. La cérémonie de clôture qui a eu pour cadre l’hôtel Novotel, a été marquée par la signature de la convention de cession des droits de diffusion à la collection Aventures béninoises.

Le directeur de l’Institut français de Cotonou s’est dit très ravi de constater l’heureux aboutissement de ce « projet d’ampleur » dont les objectifs ont été « largement atteints ». Il a rappelé à l’occasion, quelques résultats de l’initiative, notamment la formation de 1410 professionnels du livre, l’octroi de subventions à 42 associations, des actions de médiation à travers tout le territoire national, 2 collections de bandes dessinées, 4800 livres jeunes publics distribués, 12 podcasts sur les métiers du livre produits et diffusés.

Dans le cadre du projet Ressources éducatives, le Bénin selon Lionel BRIAND, marque une étape structurante dans la consolidation de la filière du livre jeunesse et de la bande dessinée avec la signature d’une convention exclusive de cession formelle des droits sur la collection Aventures béninoises, une collection conçue, illustrée et éditée au Bénin au terme d’un « processus exemplaire de co-création ». Tirée à 2500 exemplaires, cette collection fait-il savoir, constitue un fonds d’amorçage stratégique transmis officiellement à la maison d’édition Bénin BD. Selon les explications du directeur de l’Institut français, la convention signée accompagne également la signature d’un accord de diffusion exclusive entre la maison d’édition Bénin BD et la librairie Savoir d’Afrique, opératrice clé de la chaîne du livre Bénin. 500 exemplaires de la collection Aventures béninoises seront offerts à 10 centres de lecture et bibliothèques du Bénin lors de la tournée de médiation jeune public qui se déroulera du 17 au 20 juin 2025 dans les villes d’Agoué, Cotonou, Abomey, Savalou, Parakou, Djougou, Natitingou, a informé Lionel BRIAND. Il a par ailleurs précisé que les recettes des ventes des 2000 exemplaires d’Aventures béninoises seront « intégralement réinvesties dans un fonds de soutien autonome destiné à financer de nouvelles productions et à renforcer les compétences des acteurs de la chaîne du livre ». Selon le directeur, un mécanisme de capitalisation circulaire conçu dès le lancement du projet en 2022, permettra également d’installer une dynamique de financement pérenne et renouvelable bien au-delà du cycle de vie du projet Ressources éducatives.

Roger KOUDOADINOU, représentant la coordonnatrice du comité de pilotage du projet s’est réjoui du dynamisme de la détermination qui l’ont caractérisé. La cession des droits de diffusion selon lui, n’est que l’aboutissement d’un travail souterrain, d’un travail de formation, de renforcement de capacité qui fait de l’aéropage des bédéistes, des personnes dorénavant plus compétentes et plus productives.

« Au Bénin, le projet Ressources éducatives […] a pu structurer la chaîne du livre d’une manière générale, tout en consolidant la filière du livre de jeunesse et de la bande dessinée. Pour cela, l’éditeur et le distributeur, travaillent en étroite collaboration avec le libraire qui fait vivre les titres des éditeurs en les promouvant auprès de leur communauté, assurant ainsi la vitalité de la chaîne du livre et favorisant la diversité culturelle ainsi que la diffusion de connaissances. Et la collection Aventures béninoises a été développée pour concrétiser cette collaboration », a expliqué pour sa part, Prudentielle H. GBAGUIDI, présidente de l’association des libraires du Bénin. Après avoir exprimé la fierté des acteurs de la chaîne du livre, elle a rassuré pouvoir garantir la bonne diffusion auprès des lecteurs potentiels, des amoureux des mangas, des mangas béninois notamment. « La collection Aventures béninoises construira le meilleur manga aux apprenants qui donnera envie de lire car, nous connaissons leur engouement à lire les Bandes dessinées. Cet apprentissage de lecture avec d’autres outils qui ne sont pas les manuels scolaires est à saluer et répond aussi bien aux proposants du projet Ressources éducatives lire pour apprendre », a-t-elle ajouté.

Le projet Ressources éducatives est développé dans 15 pays d’Afrique francophone subsaharienne ; et la phase qui s’achève au Bénin, est une phase pilote.

F. A. A.

