L’Afrique et Clermont School of Business, un tremplin vers l’excellence académique et professionnelle

Clermont School of Business s’impose comme une référence forte dans le domaine de l’enseignement supérieur, offrant aux étudiants une formation d’excellence adaptée aux exigences du marché global. Grâce à une approche pédagogique innovante et un réseau dynamique d’anciens élèves, l’école accompagne ses étudiants vers des carrières prometteuses.

Une présence renforcée en Afrique : engagement pour le continent

Dans le cadre de son ambition < > Clermont School of Business a inauguré en 2024 son premier centre d’enseignement africain à Marrakech, affirmant ainsi son engagement envers l’éducation et l’insertion professionnelle des jeunes africains.

L’école propose :

Un accès direct aux programmes Grande École et Bachelor, dispensés en anglais et en français, garantissant une qualité académique équivalente à celle du campus français.

Des partenariats avec des universités et entreprises locales (banques, start-ups, ONG) pour permettre aux étudiants africains d’accéder à des stages, des projets terrain et des missions de conseil.

(banques, start-ups, ONG) pour permettre aux étudiants africains d’accéder à des stages, des projets terrain et des missions de conseil. Un programme de bourses dédié aux talents africains,couvrant jusqu’à 50 % des frais de scolarité pour les candidats, favorisant ainsi l’excellence et la diversité.

Des modules de formation continue et de développement entrepreneurial, conçus pour accompagner les jeunes diplômés dans la création d’entreprises à fort impact socio-économique sur le continent.

Des témoignages inspirants d’anciens étudiants

Les anciens élèves de Clermont School of Business témoignent de l’impact positif de leur formation sur leur parcours professionnel :

Titouan : « Excellente école qui allie parfaitement période de stage et cours. Très bon suivi des étudiants par l’administration. Nombreuses associations très motivées comme l’ISC. Je recommande très fortement. »

Raphaël : « Belle évolution professionnelle grâce à une bonne formation. Une mention spéciale pour les spécialisations de 3e année qui permettent de construire une spécialité en phase avec son projet professionnel. »

Mohamed : « Expérience très enrichissante, je ne pouvais imaginer mieux. Corps administratif à l’écoute et professeurs très compétents. Infrastructure moderne. On se sent rapidement comme à la maison. »

Participez à notre conférence en ligne !

Dans cet esprit, Clermont School of Business invite le public à participer à sa Journée Portes Ouvertes en ligne dédiée aux élèves, étudiants et parents d’Afrique.

Date : Samedi 21 juin 2025

Heure : 10h00 - 13h00 (heure de Clermont)

Inscrivez-vous dès maintenant et prenez part à l’événement : JPO Afrique – Inscription

Contact :

Email : acceuil@ma-business-school.com

Site web : www.ma-business-school.co

13 juin 2025 par