La FNEB célèbre 35 ans d’existence

Du 21 au 26 avril 2025, la Fédération Nationale des Étudiants du Bénin (FNEB) fêtera ses 35 ans de militantisme à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Placée sous le signe de la mémoire militante, cette commémoration entend poser les bases d’un mouvement plus impactant.

Dans un contexte universitaire marqué par de nombreuses réformes et une redéfinition constante du rôle des organisations étudiantes, la Fédération Nationale des Étudiants du Bénin (FNEB) se prépare à une célébration à la fois introspective et prospective.

Créée en 1990, au lendemain de la Conférence nationale, la plus grande faîtière estudiantine du Bénin veut faire de son 35ème anniversaire un moment de bilan, de dialogue et de projection. Sous le thème "FNEB, 35 ans d’engagement au service de la dignité estudiantine et du développement de l’enseignement supérieur au Bénin", les activités se dérouleront à l’Université d’Abomey-Calavi, du 21 au 26 avril 2025.

Pour ce rendez-vous, il s’agit pour la FNEB de célébrer l’héritage d’un militantisme né dans les remous démocratiques des années 1990, tout en interrogeant les réalités actuelles auxquelles fait face le monde étudiant. Plusieurs activités sont au programme : conférences-débats, panels thématiques, expositions d’archives, témoignages intergénérationnels, compétitions sportives, soirée concert, et bien d’autres. A ces activités, s’ajoutent une série de panels autour des thèmes tels : “Histoire et héritage militant : que retenir de 35 ans de luttes étudiantes ?", "défis actuels et perspectives pour un syndicalisme estudiantin responsable et autonome", "rôle des étudiants dans la consolidation de la démocratie et de l’État de droit", "concertation et dialogue social : quelle synergie entre étudiants et autorités ?", "Réformes de l’enseignement supérieur : quelle place pour l’étudiant dans la gouvernance universitaire ?".

Présidée aujourd’hui par Marius Tchomakou, la FNEB se veut plus que jamais, selon ses mots, une “école de conscience, d’engagement et de leadership.” Une ligne de conduite qui entend allier tradition revendicative et volonté d’influencer, de manière constructive, les politiques publiques dans le secteur de l’enseignement supérieur.

