18.000 élèves impactés à la phase pilote du projet des classes culturelles

Près de 20.000 élèves sont impactés par la phase-pilote du projet des classes culturelles lancé au Bénin en 2023. Au cours de l’émission « PAG 2021-2026 : Reddition de comptes », jeudi 17 avril 2025, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola a fait le bilan de ce programme.

Dans le but de favoriser la détection et la promotion des talents artistiques et culturels des apprenants des écoles béninoises, le gouvernement a lancé en 2023, la mise en œuvre du programme des classes culturelles.

Selon le ministre Jean-Michel Abimbola, la phase-pilote a permis d’impacter 89 établissements, 18.000 apprenants, 890 encadreurs culturels et près d’une cinquantaine de superviseurs. Cette année, poursuit-il, nous débutons la généralisation progressive des classes culturelles. 14 nouveaux établissements seront impactés. 140 nouveaux encadreurs seront également recrutés. « Tout cela va nous amener à 103 établissements, 22.000 apprenants et à plus d’un millier d’emplois créés », a indiqué le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts.

A.A.A

18 avril 2025 par ,