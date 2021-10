4 cybercriminels présentés à la Criet ce mercredi

Quatre cybercriminels ont été interpellés à Cotonou et Avrankou samedi 25 septembre 2021.

Des jeunes dont la tranche d’âge se situe entre 23 et 25 ans sont devant le Procureur spécial près la Cour de Répression et des Infractions Economiques (Criet) ce mercredi 29 septembre 2021.

Il leur est reproché d’avoir arnaqué des personnes de diverses nationalités dont des Américains, Sénégalais et Ivoiriens. Le mode opératoire des quatre jeunes consiste à faire des avances à leurs victimes sur internet. Ils postent ensuite des vidéos sexy pour convaincre leurs victimes à faire autant. Une fois les vidéos embarrassantes sous la main, les quatre cybercriminels font du chantage à leurs victimes.

Ils ont réussi à soutirer environ dix (10) millions FCFA à leurs victimes.

