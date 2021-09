4 agents collecteurs de la mairie de Ouidah arrêtés

Quatre agents collecteurs de la commune de Ouidah ont été interpellés et gardés à vue à la Brigade Economique et Financière (BEF) depuis le vendredi 10 septembre 2021.

Quatre agents suspects dans l’affaire de disparition d’un quittancier faisant partie d’un lot remis aux agents collecteurs en charge du recouvrement de la Taxe de Développement Local (TDL) perçue sur les transporteurs de sable de la commune de Ouidah ont été interpellés.

Il s’agit de Bernardin Agbé, Cyrille Gbayi, César Adounvo et Bouraïma Djibril, a rapporté Le Potentiel.

Les mis en cause ont été écoutés à la Brigade Economique et Financière (BEF) depuis le vendredi 10 septembre 2021.

En attendant leur présentation au Procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques (Criet), les quatre agents collecteurs de la mairie de Ouidah ont été placés en détention provisoire.

Il faut préciser que les agents collecteurs sont mis à la disposition du service des impôts dans le cadre de la perception de de la Taxe de Développement Local (TDL). Ces agents sont sous la responsabilité du Receveur des Impôts.

La disparition du quittancier a été signalée par le Receveur des Impôts.

