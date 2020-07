31 cas confirmés et 01 décès de Covid-19

Au cours de la conférence administrative du Mono mercredi dernier, le directeur départemental de la santé, Étienne Hounkonnou a présenté le point de la pandémie du Coronavirus dans le département.

Selon ce point, à la date du 14 juillet dernier, 31 cas positifs à la pandémie du Coronavirus ont été enregistrés. 19 sont déclarés guéris, 11 sont sous traitement, et un patient décédé. A en croire le directeur départemental, « il y a eu 220 contacts de premier et deuxième degré », et 170 personnes au moins auraient été mises en quarantaine.

Étienne Hounkonnou a par ailleurs déploré le non respect des règles barrières édictées par le gouvernement au niveau des populations de ce département.

Cette augmentation du nombre de cas confirmés selon le directeur départemental de la santé, est liée au non respect des règles barrières par la population, notamment dans les marchés. Les différentes cérémonies qui drainent également du monde sont aussi à l’origine de l’augmentation du nombre de cas, a-t-il expliqué.

Après avoir regretté la banalisation des règles barrières, la conférence administrative a recommandé l’intensification de la sensibilisation avant de passer à la phase de répression.

F. A. A.

