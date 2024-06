Les métiers du BTP, de l’énergie et du numériques sont au centre d’un projet de construction de lycées techniques professionnels dans trois communes du Bénin. Le financement du projet, 30 milliards de FCFA, a été approuvé par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) le jeudi 27 juin 2024.

Former 1800 jeunes par an aux métiers du BTP, de l’énergie et du numérique. C’est l’objectif d’un projet de construction et équipements de trois (03) lycées techniques professionnels à Natitingou, Lokossa et Bohicon au Bénin.

L’objectif du projet, est de contribuer à l’augmentation de l’offre en formation technique et professionnelle, au renforcement de la qualité de l’enseignement et le pilotage de l’enseignement et de la formation technique professionnelle.

D’un coût de 30 milliards de FCFA, le projet vise l’insertion sur le marché de l’emploi de 18.000 diplômés à l’horizon 2050.

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), a approuvé le financement du projet, jeudi 27 juin 2024, lors de la 142è session ordinaire de son Conseil d’Administration.

