3 partis politiques reçoivent 1,5 milliard FCFA

La première tranche du financement public au titre de l’exercice 2021 a été versée aux trois partis politiques éligibles. Les partis Bloc républicain (Br), Union Progressiste (Up) et Forces Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe) ont reçu leur chèque respectif le mercredi 22 septembre 2021 à la Commission Electorale Nationale Autonome (Cena).

Trois milliards de francs CFA. C’est le montant total qui revient aux trois partis politiques éligibles au financement public au titre de l’exercice 2021. La moitié de cette subvention soit 1,5 milliard FCFA a été remis aux partis concernés le mercredi 22 septembre 2021 à la Commission Electorale Nationale Autonome (Cena).

Avant la remise des chèques, la Cena a dépêché une mission qui a procédé du 13 au 17 septembre 2021 à la vérification du fonctionnement des partis politiques ainsi que la gestion de leurs ressources financières, des modalités d’installation de leurs sièges conformément à l’arrêté n° 055 du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique en date du 1er avril 2020, des déclarations faites en ce qui concerne l’ensemble des aides, dons, legs et subventions éventuels reçus au titre de 2020.

La subvention débloquée sera répartie conformément à la loi n°2019-44 portant financement public des partis politiques, en tenant compte du montant total annuel ; le nombre de députés et d’élus communaux des partis éligibles à raison de 60 % au prorata des élus communaux et 40 % au prorata des députés. Ce sont les résultats obtenus aux dernières élections (législatives et communales) qui sont pris en compte.

